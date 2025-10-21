«Όχι» της πλειοψηφίας στην Ευρωβουλή για το πλαίσιο παρακολούθησης των δασών

Την Τρίτη, 370 ευρωβουλευτές ψήφισαν για την απόρριψη της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής. 264 ψήφισαν κατά της απόρριψης της πρότασης και 9 απείχαν. Με την ψηφοφορία αυτή, το Κοινοβούλιο απέρριψε ουσιαστικά την πρόταση της Επιτροπής και ολοκλήρωσε την πρώτη διαδικασία πρώτης ανάγνωσης. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη γενική του προσέγγιση επί της πρότασης στις 16 Ιουνίου. Μόνιμη ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα δάση και τη δασοκομία Σε χωριστή ψηφοφορία, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την επέκταση των καθηκόντων της Μόνιμης Δασικής Επιτροπής (με 327 ψήφους υπέρ, 256 κατά και 58 αποχές). Η νεοδιορισθείσα μόνιμη ομάδα εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να συνδράμει και να παρέχει εμπειρογνωσία στην Επιτροπή κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή νομοθετικών προτάσεων και άλλων πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ που είτε σχετίζονται άμεσα, είτε θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα δάση και τη δασοκομία, λένε οι ευρωβουλευτές. Οι συμβουλές της ομάδας εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να μπορούν επίσης να παρέχονται εν αναμονή εξελίξεων, ενώ η Επιτροπή θα είναι υποχρεωμένη να διαβουλεύεται με την ομάδα και να παρέχει απαντήσεις σχετικά με το πώς ανταποκρίθηκε στις συμβουλές της. Η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση για την παρακολούθηση των δασών και νέο καθεστώς μόνιμης δασικής επιτροπής στις 22 Νοεμβρίου 2023 για την κάλυψη των κενών γνώσης σχετικά με την κατάσταση των δασών. Στόχος της νέας νομοθεσίας της ΕΕ είναι να καταστούν τα δάση πιο ανθεκτικά στις διασυνοριακές απειλές επιβλαβών οργανισμών, ξηρασιών και δασικών πυρκαγιών μέσω καλύτερης παρακολούθησης.