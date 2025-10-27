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Εντοπίστηκαν αγριογούρουνα σε περιοχές της Αττικής - Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι
Περιβάλλον
19:40 - 27 Οκτ 2025

Εντοπίστηκαν αγριογούρουνα σε περιοχές της Αττικής - Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Πετρούπολης ενημέρωσε για το φαινόμενο παρουσίας αγριόχοιρων και ημίαιμων χοίρων στις παρυφές του Ποικίλου Όρους και απευθύνθηκε στο Δασαρχείο Αιγάλεω, στον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής, «ΑΝΙΜΑ», και στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας - Πειραιά (Πε.Συ.Δ.Α.Π.).

Επισήμανε το πρόβλημα, κυρίως στην περιοχή της Αγ. Τριάδας, τους κινδύνους πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος αλλά και επίθεσης σε ανθρώπους, ενώ ζήτησε -στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχουν οι τρεις φορείς- τη λήψη μέτρων καθώς και οδηγίες για ενέργειες που ενδεχομένως θα έπρεπε να κάνει ο Δήμος.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση «οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν πως έχει καταγραφεί το φαινόμενο, ότι δεν αποδίδει το μέτρο της κάρπωσης και πως είναι σημαντικό οι κάτοικοι να κατανοήσουν ότι δεν πρέπει να ταΐζουν τους αγριόχοιρους και ημίαιμους χοίρους ή να αφήνουν σακούλες με τροφές έξω από τους κάδους απορριμμάτων. Δεν πρόκειται για οικόσιτα ζώα αλλά για μη εξημερωμένα, τα οποία αν δεν βρίσκουν τροφή θα επιστρέψουν στον φυσικό τους βιότοπο (βουνό).

Ο Δήμος έχει τοποθετήσει ενημερωτικές ταμπέλες και καλούμε τους συμπολίτες μας να ακολουθήσουν τις οδηγίες των ειδικών.

Το Δασαρχείο Αιγάλεω, όπως και τα υπόλοιπα αφού πρόκειται για φαινόμενο που παρατηρείται σε όλη την Ελλάδα, εξέδωσε την υπ. αριθ. 5/2025 απόφαση, η οποία κοινοποιήθηκε σήμερα (27/10) στον Δήμο Πετρούπολης.

Βάσει αυτής «η χορήγηση τροφής και γενικότερα έκθεσης στο περιβάλλον υπολειμμάτων τροφής και απορριμμάτων σε ημίαιμους, μη δεσποζόμενους, χοίρους και αγριόχοιρους και σε είδη της Άγριας Πανίδας σε όλον τον αστικό, ημιαστικό ή περιαστικό ιστό και στις περιοχές που θα δρουν τα συνεργεία δίωξης ή παγίδευσης ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων» απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Όπως, μεταξύ άλλων, αναφέρεται, η απόφαση εδράζεται στο γεγονός πως έχει καταγραφεί σε αρκετές περιοχές της αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω υπερπληθυσμός αγριόχοιρων και ημίαιμων χοίρων, «η παρουσία των οποίων εντός του οικιστικού ιστού αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης οδικού και όχι μόνο ατυχήματος».

Επιπλέον, στη διαπίστωση ότι παρά τα διαχειριστικά μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα δεν κατέστη αποτελεσματική η μείωση του πληθυσμού τους και των προβλημάτων που δημιουργούν. Επιπρόσθετα, τονίζεται πως η μη τήρηση της απόφασης αποτελεί αξιόποινη πράξη».

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