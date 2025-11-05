ΥΠΕΝ: Θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για χρήση, μεταφορά και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα
Περιβάλλον
15:40 - 05 Νοε 2025

ΥΠΕΝ: Θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για χρήση, μεταφορά και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα

Reporter.gr Newsroom
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με θέμα «Ρυθμίσεις για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (L 140)».

Με το νέο σχέδιο νόμου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιδιώκει να θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο ρύθμισης της αλυσίδας δέσμευσης, χρήσης, μεταφοράς και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων. Παράλληλα, στοχεύει στην ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.).

Η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί κρίσιμη τεχνολογία για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας, καθώς συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου που προκύπτει από τις υψηλές τιμές στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) και στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο:

Θεσπίζεται για πρώτη φορά συνεκτικό αδειοδοτικό πλαίσιο, παρέχοντας διαφάνεια και εμπιστοσύνη στους επενδυτές, καλύπτοντας το έως σήμερα νομοθετικό και κανονιστικό κενό.

Προσδιορίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των φορέων και αρχών που εμπλέκονται στην αδειοδότηση και την εποπτεία της αλυσίδας δέσμευσης, χρήσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Ρυθμίζεται το πλαίσιο πρόσβασης σε υποδομές μεταφοράς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που δεσμεύονται, μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε τόπο αποθήκευσης.

Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής κρατικών ενισχύσεων στους χρήστες δικτύων μεταφοράς και εγκαταστάσεων αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και στους φορείς εκμετάλλευσής τους.

Διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των επενδύσεων που αφορούν στα έργα υλοποίησης των τόπων αποθήκευσης, έργων κοινής ωφελείας, με την πρόβλεψη της δυνατότητας χορήγησης κρατικών ενισχύσεων τόσο στους κατόχους των αδειών αποθήκευσης όσο και στους χρήστες.

Επιπλέον, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του Μέρους Β’, οργανώνεται η αγορά υδρογόνου μέσω της εν μέρει ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788.

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη 19η Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10 π.μ.

