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Παπασταύρου - Δήμας στον Φενεό: Ολοκληρώθηκαν τα αντιπλημμυρικά έργα σε χρόνο-ρεκόρ
Περιβάλλον
19:18 - 01 Δεκ 2025

Παπασταύρου - Δήμας στον Φενεό: Ολοκληρώθηκαν τα αντιπλημμυρικά έργα σε χρόνο-ρεκόρ

Reporter.gr Newsroom
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Σε χρόνο-ρεκόρ ολοκληρώθηκαν τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα στην περιοχή του Φενεού Κορινθίας, που είχε πληγεί σοβαρά από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, με στόχο την προστασία των τοπικών κοινωνιών και του φυσικού περιβάλλοντος από πλημμύρες και φαινόμενα διάβρωσης εδάφους.

Μετά τις καταστροφικές φωτιές του Ιουλίου, που έκαψαν περισσότερα από 15.000 στρέμματα, υλοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης σε έκταση 15.800 στρεμμάτων, με τη συμμετοχή 50 δασεργατών για δύο μήνες. Οι εργασίες περιλάμβαναν την τοποθέτηση κορμοφραγμάτων και κορμοδεμάτων, καθώς και την υλοτομία περίπου 6.000 καμένων δέντρων, τα οποία διατέθηκαν ως καυσόξυλα στους κατοίκους της περιοχής.

Την πρόοδο των έργων επιθεώρησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας. Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Σήμερα παραδίδονται αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία των οικισμών και υποδομών και την ταχεία ανανέωση του φυσικού περιβάλλοντος».

Από την πλευρά του, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στην ανάγκη ταχείας αναδάσωσης: «Αμέσως μετά τη φωτιά στη Στυμφαλία και στον Φενεό, κάναμε συζήτηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Τράπεζα Πειραιώς για να δράσουμε ώστε να προλάβουμε τον χειμώνα και στη συνέχεια να αναδασώσουμε το ελατόδασος».

Την ικανοποίησή του για την ταχύτητα ολοκλήρωσης των έργων εξέφρασε και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός: «Όταν ξεκίνησε η διαδικασία, φάνταζε πολύ δύσκολο να τα καταφέρουμε. Τώρα, αυτή η προσπάθεια μας δείχνει τον δρόμο για το πώς να συνεργαζόμαστε για οποιαδήποτε πρόκληση».

Ιδιώτης ανάδοχος των έργων αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στον Φενεό είναι ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, που συνέβαλε καθοριστικά στην ταχεία ολοκλήρωση των έργων και την προστασία των τοπικών κοινοτήτων ενόψει του χειμώνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/12/2025 - 21:21
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