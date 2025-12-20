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2025: Η χρονιά που η υπερθέρμανση «χτυπάει» καμπανάκι - Ο πλανήτης κοντά στο όριο 1,5°C
Περιβάλλον
09:59 - 20 Δεκ 2025

2025: Η χρονιά που η υπερθέρμανση «χτυπάει» καμπανάκι - Ο πλανήτης κοντά στο όριο 1,5°C

Reporter.gr Newsroom
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Το 2025 αναμένεται να εξελιχθεί στο δεύτερο ή τρίτο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, πιθανότατα ξεπερασμένο μόνο από τη θερμοκρασιακή «πρωτιά» του 2024, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα τελευταία αυτά στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν μετά τη σύνοδο COP30 του περασμένου μήνα, όπου οι κυβερνήσεις δεν κατέληξαν σε ουσιαστικά νέα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου — μια ένδειξη της αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης, καθώς οι ΗΠΑ κάνουν πίσω στις δεσμεύσεις τους και ορισμένες χώρες επιδιώκουν την αποδυνάμωση των περιοριστικών κλιματικών πολιτικών.

Το 2025 αναμένεται επίσης να ολοκληρώσει πιθανότατα την πρώτη τριετία κατά την οποία η μέση παγκόσμια θερμοκρασία ξεπέρασε κατά 1,5 βαθμό Κελσίου (2,7°F) τα επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου 1850-1900, όταν ξεκίνησε η συστηματική καύση ορυκτών καυσίμων, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο της C3S.

«Αυτά τα ορόσημα δεν είναι αφηρημένες έννοιες – αντανακλούν την επιταχυνόμενη πορεία της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε η Σαμάνθα Μπέργκες, στρατηγική επικεφαλής για το κλίμα στην C3S.

Ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν και φέτος πολλές περιοχές του κόσμου. Ο τυφώνας Καλμαέγκι προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 200 ανθρώπων στις Φιλιππίνες τον περασμένο μήνα. Η Ισπανία υπέστη τις χειρότερες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων τριών δεκαετιών, λόγω συνθηκών που —όπως επιβεβαίωσαν οι επιστήμονες— έγιναν πιο πιθανές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Το προηγούμενο έτος ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη.

Παρότι τα φυσικά καιρικά μοτίβα προκαλούν διακυμάνσεις από χρονιά σε χρονιά, οι επιστήμονες έχουν καταγράψει μια σαφή μακροπρόθεσμη τάση ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας και έχουν επιβεβαιώσει ότι κύρια αιτία αυτής της θέρμανσης είναι τα αέρια του θερμοκηπίου από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Τα τελευταία δέκα χρόνια είναι τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί από τότε που υπάρχουν αρχεία, όπως ανακοίνωσε φέτος ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός.

Το παγκόσμιο όριο του 1,5°C είναι το ανώτατο επίπεδο υπερθέρμανσης που οι χώρες δεσμεύτηκαν να προσπαθήσουν να μην ξεπεράσουν, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015, προκειμένου να αποφευχθούν οι σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Ο κόσμος δεν έχει τεχνικά υπερβεί ακόμη αυτόν τον στόχο — ο οποίος αναφέρεται σε μέσο όρο δεκαετιών. Ωστόσο, ο ΟΗΕ δήλωσε φέτος ότι ο στόχος του 1,5°C δεν είναι πλέον ρεαλιστικά επιτεύξιμος και κάλεσε τις κυβερνήσεις να μειώσουν ταχύτερα τις εκπομπές CO2 ώστε να περιοριστεί όσο γίνεται η υπέρβαση του ορίου.

Τα αρχεία της C3S ξεκινούν από το 1940 και διασταυρώνονται με παγκόσμια δεδομένα θερμοκρασιών που φτάνουν έως το 1850.

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