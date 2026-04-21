Κατρίνης: Χωρίς σχέδιο, διαφάνεια και συνέπεια η κυβερνητική πολιτική στην άμυνα

Για απουσία σχεδίου, έλλειψη διαφάνειας και άρνηση ουσιαστικής λογοδοσίας από την κυβέρνηση στον τομέα της άμυνας έκανε λόγο ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τη συνεδρίαση για την κύρωση δύο διεθνών συμβάσεων του υπουργείου Άμυνας, με Ιταλία και Πολωνία, σχετικά με την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Στην αρχή της ομιλίας του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είναι οξύμωρο να συζητάμε για την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών, σε μια χώρα όπου η ίδια η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων βρέθηκε να παρακολουθείται παράνομα».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην επικείμενη συμφωνία με την Ιταλία για προμήθεια φρεγατών, που ο υπουργός Άμυνας είχε προαναγγείλει τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Απρίλιο του 2026, υπογράμμισε ότι «το ζήτημα δεν είναι μόνο τι αγοράζουμε, αλλά τι δυνατότητες οικοδομούμε».

Στο πλαίσιο αυτό έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα: αν θα υπάρξει ουσιαστική συμμετοχή των ελληνικών ναυπηγείων και της αμυντικής βιομηχανίας, αν θα υπάρξει μεταφορά τεχνογνωσίας και αν η χώρα θα αποκτήσει δυνατότητα υποστήριξης των συστημάτων ή θα παραμείνει εξαρτημένη από εξωτερικούς παρόχους. Όπως τόνισε, «είδαμε ότι κάτι τέτοιο δεν διασφαλίστηκε στη συμφωνία που υπογράφηκε από την ΓΔΑΕΕ για τα Rafale».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για το πρόγραμμα SAFE, κάνοντας λόγο για «προχειρότητα, έλλειψη συντονισμού με την ΕΕ και μη κατανόηση του ίδιου του χρηματοδοτικού εργαλείου», επισημαίνοντας ότι η χώρα κατέθεσε σχέδιο εκτός πλαισίου και μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει ενημερώσει τη Βουλή για τα προγράμματα που προωθούνται, ούτε για τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών. Παράλληλα έθεσε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια της προετοιμασίας της χώρας ενόψει της συζητούμενης δεύτερης φάσης του SAFE.

Ο Μιχάλης Κατρίνης ανέδειξε τη συστηματική αποφυγή απαντήσεων από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τη συστηματική απουσία του υπουργού από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, αλλά και την σοβαρή ασυνέπεια εξαγγελιών και πράξεων.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «τι μπορεί να προσδοκά κάποιος σήμερα από έναν υπουργό που αποφεύγει τις δυσκολίες και προτάσσει την επικοινωνία; Όταν έχει φτάσει στο σημείο να μην μπορεί επί εννέα μήνες να διορίσει μια διοίκηση στο Φορέα Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων που ο ίδιος θεσμοθέτησε πέρυσι το καλοκαίρι, παρουσιάζοντάς τον ως μεγάλη μεταρρύθμιση; Όταν οι μεγαλόστομες εξαγγελίες για συμμετοχή 25% της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας διαψεύδονται από τις ίδιες τις συμβάσεις που υπογράφει η ΓΔΑΕΕ;».

«Δεν είναι λεπτομέρειες όλα αυτά. Δείχνουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει πια κλείσει τον κύκλο της», κατέληξε ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ.