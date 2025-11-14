ΟΗΕ – Σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα: Στήριξη 10 χωρών στο αμερικανικό ψήφισμα
22:06 - 14 Νοε 2025

ΟΗΕ – Σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα: Στήριξη 10 χωρών στο αμερικανικό ψήφισμα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και σειρά χωρών -μεταξύ των οποίων το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Ιορδανία και η Τουρκία- εξέφρασαν την κοινή υποστήριξή τους στο υπό διαμόρφωση ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ.

Το κείμενο του ψηφίσματος έχει συνταχθεί από τις ΗΠΑ, ύστερα από συνεννοήσεις με τα μέλη του Συμβουλίου και περιφερειακούς εταίρους.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι το ψήφισμα ενισχύει και επικυρώνει το «ιστορικό ολοκληρωμένο σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα», το οποίο παρουσιάστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου και εγκρίθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Οι χώρες που συνυπογράφουν τη δήλωση και οι οποίες συμμετείχαν στις σχετικές συζητήσεις κατά την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ, τονίζουν ότι η διαδικασία που δρομολογείται ανοίγει δρόμο για την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την προοπτική δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη πως το σχέδιο αποτελεί «μια ειλικρινή και ρεαλιστική προσπάθεια» για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας, όχι μόνο ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή. Οι χώρες εκφράζουν τέλος την προσδοκία τους για την ταχεία έγκριση του ψηφίσματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 22:33
