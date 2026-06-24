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Η Explora Journeys εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο ελληνικών προορισμών της με προσεγγίσεις στην Πύλο και την Αμοργό
Ναυτιλία
14:10 - 24 Ιουν 2026

Η Explora Journeys εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο ελληνικών προορισμών της με προσεγγίσεις στην Πύλο και την Αμοργό

Reporter.gr Newsroom
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Η Explora Journeys, το εξαιρετικά κομψό και πολυτελές brand των θαλάσσιων ταξιδιών του Τμήματος Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC, επεκτείνει τα δρομολόγιά της στην Ελλάδα και τη μεσόγειο με το EXPLORA II  με την προσθήκη μιας νέας προσέγγισης στην Πύλο (Πελοπόννησος), καθώς και με την επιστροφή της στην Αμοργό, έπειτα από τις πρώτες προσεγγίσεις της στο νησί το 2024.

Η προσθήκη αυτών των προορισμών αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει στην Ελλάδα καθηλωτικές και πολιτιστικά εμπλουτισμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες, που φέρνουν τους επισκέπτες πιο κοντά στον αυθεντικό χαρακτήρα, την πολιτιστική κληρονομιά και τη φυσική ομορφιά των τόπων που επισκέπτονται.

Οι προσεγγίσεις αυτές εντάσσονται στα προσεκτικά σχεδιασμένα δρομολόγια της Explora Journeys στη Μεσόγειο, τα οποία συνδυάζουν εμβληματικούς προορισμούς με λιγότερο γνωστά λιμάνια, προσφέροντας βαθύτερη πολιτιστική σύνδεση και πιο ουσιαστικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αυτούς τους προορισμούς απολαμβάνοντας παράλληλα τη μοναδική προσέγγιση της εταιρείας στα θαλάσσια ταξίδια, όπου κάθε ταξίδι είναι σχεδιασμένο να εμπνέει την ανακάλυψη σε όλες τις εκφάνσεις της.

«Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο εμπνευσμένους προορισμούς της Μεσογείου και βασικός πυλώνας των ευρωπαϊκών μας ταξιδιών», δήλωσε ο Justin Poulsen, Επικεφαλής Σχεδιασμού Δρομολογίων και Εμπειριών Ξηράς της Explora Journeys. «Με την προσθήκη της Πύλου, προσκαλούμε τους επισκέπτες μας να ανακαλύψουν μια διαφορετική όψη της Ελλάδας, όπου οι αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες συναντούν τη μοναδική φυσική ομορφιά και την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε τόπου. Οι προορισμοί αυτοί εκφράζουν ιδανικά τη φιλοσοφία μας για ένα πιο χαλαρωτικό, άνετο, ουσιαστικό και βιωματικό μοντέλο πολυτελούς ταξιδιού, δίνοντας στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να συνδεθούν βαθύτερα με τις τοπικές κοινωνίες και να γνωρίσουν την αυθεντική ψυχή τόσο των ελληνικών νησιών όσο και της χερσαίας Ελλάδας».

Η πρώτη προσέγγιση της Explora Journeys στην Πύλο πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2026. Κατά τη διάρκεια του 2026, το EXPLORA II αναμένεται να προσεγγίσει την Πύλο συνολικά εννέα φορές και την Αμοργό οκτώ φορές.

Η Ελλάδα διατηρεί κεντρικό ρόλο στα μεσογειακά δρομολόγια της Explora Journeys, με περισσότερους από 20 προορισμούς σε όλη τη χώρα να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 2026. Μέσα από προσεγγίσεις σε λιμάνια όπως η Σύρος, η Μήλος, ο Βόλος, η Σκιάθος, το Ναύπλιο, το Νυδρί Λευκάδας και η Μονεμβασιά, η εταιρεία προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν μια πιο γνήσια, πλούσια και πολυδιάστατη εικόνα της Ελλάδας.

Ανακαλύπτοντας τους Νέους Προορισμούς

Πύλος (Πελοπόννησος)

Χτισμένη στη νοτιοδυτική ακτή της Πελοποννήσου, η Πύλος αποτελεί έναν από τους πιο γοητευτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Ελλάδας, γνωστό για την πλούσια ιστορία του, τα εντυπωσιακά φυσικά τοπία και τη θερμή φιλοξενία του. Η περιοχή προσφέρει πρόσβαση στο παγκοσμίου φήμης Costa Navarino, έναν από τους κορυφαίους πολυτελείς προορισμούς της Ελλάδας, με γήπεδα γκολφ διεθνών προδιαγραφών, παρθένες ακτογραμμές και αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες.

Κατάπολα, Αμοργός (Κυκλάδες)

Στις Κυκλάδες, τα Κατάπολα της Αμοργού προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν ένα από τα πιο αυθεντικά και ανέγγιχτα νησιά του Αιγαίου. Περιτριγυρισμένα από επιβλητικά ορεινά τοπία και κρυστάλλινα νερά, τα Κατάπολα αποτελούν την πύλη εισόδου στα παραδοσιακά χωριά της Αμοργού, στα αρχαία μονοπάτια της και στη μοναδική πολιτιστική της κληρονομιά. Ανάμεσα στα σημαντικότερα αξιοθέατα ξεχωρίζει η Ιερά Μονή Παναγίας Χοζοβιώτισσας, ένα εμβληματικό μοναστήρι χτισμένο πάνω σε απόκρημνο βράχο με πανοραμική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος.

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