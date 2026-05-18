Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2
Πολιτική
17:35 - 18 Μάι 2026

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Reporter.gr Newsroom
Ο Παύλος Πολάκης φαίνεται να διανύει μία από τις πιο δύσκολες φάσεις της πολιτικής του πορείας στον ΣΥΡΙΖΑ, με τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα να έρχεται σε μια χρονική συγκυρία που δύσκολα περνά ως απλή σύμπτωση.

Η απόφαση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλο συνδέεται, σύμφωνα με πολλές εκτιμήσεις, με τις ευρύτερες ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και κυρίως με την επικείμενη ίδρυση νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου.

Σε αυτό το υπό διαμόρφωση σκηνικό, ο βουλευτής Χανίων δεν φαίνεται να έχει θέση – κάτι που είχε διαφανεί και από τη δική του στάση, καθώς είχε κρατήσει αποστάσεις από τα σχετικά σενάρια, επιλέγοντας να κινηθεί μετωπικά απέναντι σε επιλογές της ηγεσίας.

Η ρήξη κορυφώθηκε όταν ο κ. Πολάκης άσκησε δημόσια κριτική σε στελέχη του κόμματος, κατηγορώντας τα ότι προετοιμάζουν «αυτοδιάλυση» του ΣΥΡΙΖΑ και ζητώντας τη σύγκληση των οργάνων. Η εξέλιξη που ακολούθησε επιβεβαίωσε ότι τα περιθώρια είχαν ήδη στενέψει. ς

Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στη διαγραφή. Ο Στέφανος Κασσελάκης παρενέβη με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, υιοθετώντας μια ευρύτερη κριτική για «προσχεδιασμένη ρευστοποίηση» του κόμματος και κάνοντας λόγο για απαξίωση της κομματικής βάσης και εκφράζοντας την συμπαράστασή του στον κ. Πολάκη, με τον οποίον οι σχέσεις του θεωρούνται τεταμένες.

Στην παρέμβασή του στο Χ την Κυριακή (17/5), υπενθύμισε ότι ο ελληνικός λαός έδωσε εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ να αποτελεί αξιωματική αντιπολίτευση, απορρίπτοντας εμμέσως τα σενάρια διάλυσης ή μετασχηματισμού χωρίς σαφή πολιτική νομιμοποίηση. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα ηθικής ως προς τη διαχείριση κομματικών πόρων, τονίζοντας ότι αυτοί ανήκουν στα μέλη που τους στήριξαν.

Στην αναφορά του στον Παύλο Πολάκη, στον οποίο —παρά τις γνωστές τους διαφορές— αναγνωρίζει το «αυτονόητο» δικαίωμα να ζητά τη σύγκληση των κομματικών οργάνων για ένα υπαρξιακό ζήτημα. Μάλιστα χαρακτήρισε εκ νέου τον ΣΥΡΙΖΑ «μπουζουξίδικο», υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνση Πολάκη οργανώθηκε από τους ίδιους πρωταγωνιστές.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη στο Χ:

«Η συνεχιζόμενη και προσχεδιασμένη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχα εγκαίρως προειδοποιήσει τον Αύγουστο του 2024 μετά το 15% που φέραμε με μία νέα ομάδα στο Ευρωψηφοδέλτιο, με λυπεί βαθύτατα. Όχι, δεν αισθάνομαι καμία δικαίωση. Αισθάνομαι λύπη για την απαξίωση της βάσης του κόμματος που ουδέποτε έτυχε σεβασμού από τις εκάστοτε ηγετικές ομάδες που θεωρούσαν τον κόσμο δεδομένο. Το 2023 ο ελληνικός λαός έδωσε εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το 2024 επιβεβαίωσε την εντολή αυτή στις Ευρωεκλογές. Ουδέποτε έδωσε ο ελληνικός λαός εντολή διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αποστασίας, πραξικοπήματος, αναστολής λειτουργίας και μεταβίβασης βουλευτών και περιουσιακών στοιχείων. Και είναι ιδιαίτερα ανήθικο να μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία με ιδιοκτησιακές αντιλήψεις ενώ εκείνα αποκτήθηκαν από τις συνδρομές των μελών. Παρά τις όσες προσωπικές μας διαφορές, ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο, δηλαδή την σύγκλιση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος - που μάλιστα λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση - για υπαρξιακό ζήτημα. Και ναι, με λυπεί βαθιά που έπεσε και ο ίδιος θύμα του Μπουζουξίδικου #2 από τους ίδιους πρωταγωνιστές. Είναι καιρός επιτέλους όσοι έχουν ηγηθεί σε αυτόν τον χώρο να δείξουν στοιχειώδη σεβασμό στη βούληση του ελληνικού λαού και στη βούληση της κομματικής βάσης, αρχίζοντας με την παραδοχή του απροκάλυπτου σχεδίου που εξελίσσεται. Ο εκλεγμένος ΣΥΡΙΖΑ που τόσοι στηρίξαμε το 2023 ενάντια στο δεξιό καθεστώς που λυμαίνεται τη χώρα είναι αδιανόητο να βγαίνει στο σφυρί».

