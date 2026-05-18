Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Η απόφαση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλο συνδέεται, σύμφωνα με πολλές εκτιμήσεις, με τις ευρύτερες ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και κυρίως με την επικείμενη ίδρυση νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου.

Σε αυτό το υπό διαμόρφωση σκηνικό, ο βουλευτής Χανίων δεν φαίνεται να έχει θέση – κάτι που είχε διαφανεί και από τη δική του στάση, καθώς είχε κρατήσει αποστάσεις από τα σχετικά σενάρια, επιλέγοντας να κινηθεί μετωπικά απέναντι σε επιλογές της ηγεσίας.

Η ρήξη κορυφώθηκε όταν ο κ. Πολάκης άσκησε δημόσια κριτική σε στελέχη του κόμματος, κατηγορώντας τα ότι προετοιμάζουν «αυτοδιάλυση» του ΣΥΡΙΖΑ και ζητώντας τη σύγκληση των οργάνων. Η εξέλιξη που ακολούθησε επιβεβαίωσε ότι τα περιθώρια είχαν ήδη στενέψει. ς

Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στη διαγραφή. Ο Στέφανος Κασσελάκης παρενέβη με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, υιοθετώντας μια ευρύτερη κριτική για «προσχεδιασμένη ρευστοποίηση» του κόμματος και κάνοντας λόγο για απαξίωση της κομματικής βάσης και εκφράζοντας την συμπαράστασή του στον κ. Πολάκη, με τον οποίον οι σχέσεις του θεωρούνται τεταμένες.

Στην παρέμβασή του στο Χ την Κυριακή (17/5), υπενθύμισε ότι ο ελληνικός λαός έδωσε εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ να αποτελεί αξιωματική αντιπολίτευση, απορρίπτοντας εμμέσως τα σενάρια διάλυσης ή μετασχηματισμού χωρίς σαφή πολιτική νομιμοποίηση. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα ηθικής ως προς τη διαχείριση κομματικών πόρων, τονίζοντας ότι αυτοί ανήκουν στα μέλη που τους στήριξαν.

Στην αναφορά του στον Παύλο Πολάκη, στον οποίο —παρά τις γνωστές τους διαφορές— αναγνωρίζει το «αυτονόητο» δικαίωμα να ζητά τη σύγκληση των κομματικών οργάνων για ένα υπαρξιακό ζήτημα. Μάλιστα χαρακτήρισε εκ νέου τον ΣΥΡΙΖΑ «μπουζουξίδικο», υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνση Πολάκη οργανώθηκε από τους ίδιους πρωταγωνιστές.