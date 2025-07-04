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Πλεύρης για παράνομους μετανάστες: Επιστροφή ή φυλακή θα είναι οι μόνες επιλογές
Πολιτική
17:56 - 04 Ιουλ 2025

Πλεύρης για παράνομους μετανάστες: Επιστροφή ή φυλακή θα είναι οι μόνες επιλογές

Reporter.gr Newsroom
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Ο νέος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έκανε αναφορά στις πρώτες του αποφάσεις και κατευθύνσεις για την μεταναστευτική πολιτική, τονίζοντας ότι: «Η Ελλάδα δεν είναι φάρος παράνομης μετανάστευσης» κα ότι «Επιστροφή ή φυλακή θα είναι οι μόνες επιλογές».

Ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσου Ηλιόπουλου, για την κατεύθυνση της μεταναστευτικής πολιτικής και σε σχέση με παλαιότερες δηλώσεις που είχε κάνει το 2011, το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και τις αρχές του κράτους δικαίου τόνισε πως «η χώρα παύει πλέον να είναι φάρος παράνομης μετανάστευσης. Όποιος έρχεται στην Ελλάδα και δεν δικαιούται διεθνή προστασία δεν είναι ευπρόσδεκτος. Το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου δεν θα είναι πλέον ξενοδοχείο όποιου έρχεται στην χώρα μας. Για όσους έρχονται που δεν δικαιούνται άσυλο, η επιλογή θα είναι επιστροφή ή φυλακή».

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