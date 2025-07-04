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Η THEON επιταχύνει τη στρατηγική της επέκταση στην περιοχή της Βαλτικής
Επιχειρήσεις
17:18 - 04 Ιουλ 2025

Η THEON επιταχύνει τη στρατηγική της επέκταση στην περιοχή της Βαλτικής

Reporter.gr Newsroom
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Η THEON INTERNATIONAL PLC (THEON) ανακοινώνει σήμερα την ενίσχυση της στρατηγικής της παρουσίας στην αμυντική αγορά της Βαλτικής, μέσα από την ανανέωση της συνεργασίας της με την Εσθονία και μια στοχευμένη επένδυση στη Λετονία. Οι κινήσεις αυτές αντανακλούν τη σταθερή δέσμευση της εταιρίας για την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και την προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Ανανέωση συνεργασίας με Εσθονία

Η εταιρία ανακοινώνει τη συνέχιση της συνεργασίας της με το Estonian Center for Defense Investment (ECDI) του Υπουργείου Άμυνας της Εσθονίας. Η THEON και το ECDI υπέγραψαν νέα συμφωνία για την προμήθεια προηγμένων συστημάτων νυχτερινής όρασης στις Εσθονικές Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο παραγγελιών που έχουν ήδη ανακοινωθεί, ενισχύοντας μια στρατηγικής σημασίας εταιρική σχέση στην περιοχή.

Στρατηγική επένδυση στη Λετονία

Σε μια κομβική κίνηση για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών παραγωγικών δυνατοτήτων της και της παρουσίας της THEON στη Βαλτική (σύμφωνα και με τις μεσοπρόθεσμες κεφαλαιουχικές κατευθύνσεις – Capex guidance), η εταιρία προχώρησε σε στρατηγική επένδυση στην εταιρία “Baltic Photonics”, θυγατρική της Harder Digital με έδρα τη Ρίγα της Λετονίας. Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φάση για την ίδρυση μιας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής, με επίκεντρο την κατασκευή κρίσιμων εξαρτημάτων για λυχνίες ενίσχυσης φωτός (Image Intensifier Tubes – IIT), ξεκινώντας με τα Micro Channel Plates (MCP). Η νέα μονάδα θα παρέχει επίσης υπηρεσίες συναρμολόγησης και τεχνικής υποστήριξης για τα τελικά προϊόντα της THEON που προορίζονται για τις χώρες της Βαλτικής.

Οι νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες υποστηρίζονται από τα Υπουργεία Οικονομίας και Άμυνας της Λετονίας, θα επικεντρωθούν:

  • στην παραγωγή βασικών εξαρτημάτων, ενισχύοντας την εφοδιαστική αλυσίδα των ευρωπαίων κατασκευαστών IIT
  • στη συναρμολόγηση σε τοπικό επίπεδο των προηγμένων ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων της THEON, για αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών της αγοράς της Βαλτικής
  • στην επέκταση της παραγωγικής δυνατότητας για την ανάπτυξη νέων οπτρο-ηλεκτρονικών συστημάτων για την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Γαβριήλ Ρομπόλης, Regional Director του Business Development της THEON, δήλωσε: «Οι δύο αυτές κινήσεις-ορόσημο σε Εσθονία και Λετονία αποτελούν απόδειξη της ακλόνητης δέσμευσης της THEON στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης. Με την επέκταση της παραγωγικής μας ικανότητας και την ενδυνάμωση της παρουσίας μας στην περιοχή, μειώνουμε τους χρόνους διάθεσης στην αγορά και προσφέρουμε στην Ευρώπη προηγμένες τεχνολογίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αμυντική θωράκιση και τη στρατηγική αυτονομία της ηπείρου.»

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