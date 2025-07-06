Μετρό: Περίπου 30.000 επιβάτες στο πρώτο βράδυ 24ωρης λειτουργίας

Με 26 παραπάνω δρομολόγια που ισοδυναμούν με 25 -30.000 επιβάτες στις δύο γραμμές, έγινε η πρεμιέρα το βράδυ του Σαββάτου της 24ωρης λειτουργίας του Μετρό, του Τραμ και ορισμένων λεωφορειακών γραμμών, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ. ΣΥ., Θανάσης Κοτταράς.

Σύμφωνα με τον ίδιο το πρώτο βράδυ της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου «πήγε αρκετά καλά, είχαμε κάνει ασκήσεις, δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο συμβάν. Έγιναν 26 παραπάνω δρομολόγια σε κάθε γραμμή. Υπολογίζουμε 15.000 άτομα σε κάθε γραμμή που σημαίνει 25-30.000 επιβάτες στις δύο γραμμές του μετρό».

Ο Θανάσης Κοτταράς προανήγγειλε, μέσω της ΕΡΤ και επιπλέον προσλήψεις: «Για την 24ωρη λειτουργία χρειάζεται προσωπικό που έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Έχουμε έναν σχεδιασμό για αύξηση προσωπικού, είμαστε στη διαδικασία προσλήψεων αορίστου χρόνου 350 ατόμων».