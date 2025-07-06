Κατσιματίδης: «Ηρεμία» στα ελληνοτουρκικά, όσο υπάρχει Τραμπ

"Γνωρίζω, όμως, επειδή το έχω συζητήσει μαζί του", συνέχισε ο κ. Κατσιματίδης, "ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει ποτέ να συμβεί κάτι ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, δύο συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι άνθρωπος της ειρήνης. Θέλει να αποφύγει τον πόλεμο. Θέλει να αποφύγει τις συγκρούσεις".

Ο ίδιος τόνισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ "δεν επέτρεψε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα" εξηγώντας ότι εάν το πετύχαινε με δεδομένες τις σχέσεις του με τους Χούθι και τη Χαμάς, "οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα φοβούνταν από τις τρομοκρατικές οργανώσεις αυτές".

Σε οικονομικό επίπεδο και ειδικότερα για τους δασμούς, ο κ. Κατσιματίδης εκτίμησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει "να πετύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία" χωρίς να βλάψει τους συμμάχους των ΗΠΑ.

Για τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο κ. Κατσιματίδης υπογράμμισε ότι "η ίδια ανυπομονεί να αναλάβει καθήκοντα" και πρόσθεσε: "Έχει απευθείας πρόσβαση στον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό δεν ισχύει για πολλούς άλλους πρέσβεις".

Οι "Διάλογοι της Νισύρου" διοργανώνονται από τις 3 έως τις 6 Ιουλίου στο νησί της Νισύρου με θέμα "Η Ανατολική Μεσόγειος στη δίνη των γεωπολιτικών αλλαγών".