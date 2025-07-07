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Τηλεφωνική συνομιλία Γ. Γεραπετρίτη με τον Ιταλό ΥΠΕΞ – Τι συζήτησαν
Πολιτική
21:55 - 07 Ιουλ 2025

Τηλεφωνική συνομιλία Γ. Γεραπετρίτη με τον Ιταλό ΥΠΕΞ – Τι συζήτησαν

Reporter.gr Newsroom
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Τηλεφωνική συνομιλία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο «Χ».

Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε, επίσης, τον ομόλογό του για την πρόσφατη επίσκεψή του στη Βεγγάζη.

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