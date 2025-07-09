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Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank: Στήριξη στις αλλαγές με στόχο την ενίσχυση της πρώτης γραμμής
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:07 - 09 Ιουλ 2025

Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank: Στήριξη στις αλλαγές με στόχο την ενίσχυση της πρώτης γραμμής

Reporter.gr Newsroom
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Οι πρόσφατες οργανωτικές αλλαγές της Alpha Bank αποτελούν εγγύηση για την ενίσχυση της πρώτης γραμμής και ως ουσιαστικό βήμα προς τη μεγαλύτερη θεσμική ενδυνάμωση του Δικτύου, σύμφωνα με το Σύλλογο Προσωπικού της τράπεζας.

Όπως ανέφερε ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του, αυτές οι αλλαγές, που επικεντρώνονται στον μετασχηματισμό της Λιανικής Τραπεζικής, εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο που ακολουθεί την ιστορική συμφωνία με την UniCredit — μια συμφωνία που αποτελεί καθοριστικό ορόσημο, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την Alpha Bank και τους εργαζομένους της, των οποίων το εργασιακό μέλλον συνδέεται άρρηκτα με την πορεία του Οργανισμού.

Επιπλέον, ο Σύλλογος τόνισε ότι η επιτυχία της συμφωνίας αυτής στηρίζεται στη διαχρονική πίστη στην αναπτυξιακή δυναμική της Τράπεζας και κυρίως στην ουσιαστική συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο έχει επιδείξει σταθερό επαγγελματισμό και αφοσίωση.

Οι νέες οργανωτικές αλλαγές, σύμφωνα με τη Διοίκηση, στοχεύουν στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της Λιανικής Τραπεζικής, μέσω αναβάθμισης των προϊόντων και βελτίωσης της πελατειακής εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Δικτύου Καταστημάτων θα αναφέρεται πλέον απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Βασίλη Ψάλτη.

Ο Σύλλογος υπογράμμισε ότι «κανένα σχέδιο και καμία πολιτική δεν μπορούν να επιτύχουν χωρίς τη βάση του ανθρώπινου δυναμικού», που παραμένει το επίκεντρο κάθε επιτυχημένης προσπάθειας.

Ακόμα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αποχώρηση του Chief of Retail Banking, κ. Ισίδωρου Πάσσα, του οποίου η ουσιαστική συμβολή στον μετασχηματισμό της Λιανικής με ανθρώπινο πρόσωπο αναγνωρίζεται τόσο από τον Σύλλογο όσο και από τον ευρύτερο τραπεζικό κλάδο. Όπως σημειώνει ο Σύλλογος, «παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, το αποτέλεσμα ήταν θετικό, χάρη στη σχέση εμπιστοσύνης και στήριξης προς τους εργαζόμενους του Δικτύου, οι οποίοι απέδειξαν τις ικανότητές τους ακόμη και υπό συνθήκες πίεσης». Ο Σύλλογος του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία.

Τη σκυτάλη στη νέα αρχιτεκτονική της Λιανικής αναλαμβάνει ο κ. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, τον οποίο ο Σύλλογος καλωσόρισε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εμπειρία του σε ηγετικές θέσεις του ιδιωτικού τομέα θα συμβάλει στην αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας.

Επίσης, ο Σύλλογος εξέφρασε θερμές ευχές για καλή επιτυχία και στο νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Μιχάλη Τσαρμπόπουλο.

Σε μήνυμά του προς το προσωπικό, ο CEO της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Η Διοίκηση του Δικτύου Καταστημάτων θα αναφέρεται πλέον απευθείας σε εμένα. Είναι μία σημαντική αλλαγή με στόχο την ενίσχυση της φωνής και της δύναμης της πρώτης μας γραμμής».

Ο Σύλλογος Προσωπικού χαιρέτισε τη δήλωση αυτή και υιοθέτησε τη βασική θέση του CEO ότι: «Το μέλλον δεν θα το φέρει η αγορά, ούτε η τεχνολογία ή οι συνθήκες. Το μέλλον θα το φέρουμε εμείς».

Καταλήγοντας, ο Σύλλογος τόνισε ότι οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την Alpha Bank, όπου η ανάπτυξη περνά μέσα από το ανθρώπινο κεφάλαιο και τη στρατηγική ενίσχυση της πρώτης γραμμής.

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