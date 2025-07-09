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Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα – Ενίσχυση σχέσεων σε οικονομικό, αμυντικό και ενεργειακό επίπεδο
Πολιτική
21:00 - 09 Ιουλ 2025

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα – Ενίσχυση σχέσεων σε οικονομικό, αμυντικό και ενεργειακό επίπεδο

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (97/) η ακρόαση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Πρόκειται για το προτελευταίο -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- βήμα της προς την Αθήνα που θα ακολουθήσει η επιλεγμένη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η κ. Γκίλφοϊλ εξείρε το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, τονίζοντας ότι στόχος της είναι η ενίσχυσή τους σε οικονομικό, αμυντικό, πολιτικό και ενεργειακό επίπεδο. Δήλωσε ότι ΗΠΑ και Ελλάδα ταυτίζονται ιστορικά και χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.

Η Ελλάδα ως Ενεργειακός Κόμβος

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο στην ενεργειακή συνεργασία. Ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβυθούσας στην Ελλάδα και η κατασκευή της πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης και αποθήκευσης στην Αλεξανδρούπολη επιτρέπουν στις ΗΠΑ να εξάγουν περισσότερο φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Ενώ το φυσικό αέριο των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει πλέον το 20% του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, από 2% πριν από πέντε χρόνια, υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για την πώληση περισσότερης αμερικανικής ενέργειας στην Ελλάδα και τους γείτονές της.

Εάν επικυρωθώ, θα εργαστώ για τον λεγόμενο κάθετο διάδρομο μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας, Ουκρανίας και Κεντρικής Ευρώπης, ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να γίνει κόμβος αμερικανικού φυσικού αερίου για την περιοχή. Θα ενθαρρύνω επίσης την πρόοδο της Ελλάδας στην κατασκευή έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης με τους γείτονες της, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου, οι οποίοι συμβάλλουν στην περιφερειακή ενεργειακή διαφοροποίηση και ασφάλεια».

Αμυντική Συνεργασία

«Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε πυλώνα σταθερότητας σε μια περίπλοκη περιοχή και η δέσμευσή της στην κοινή μας ασφάλεια εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των συμμάχων με τις υψηλότερες δαπάνες. Η Ελλάδα προβλέπεται να συνεχίσει να επενδύει το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα το 2025 και βρίσκεται σε τροχιά για να φτάσει το 5%, σύμφωνα με τη δέσμευση της συμμαχίας στη Χάγη.

Αυτό δεν είναι απλώς θέμα στατιστικών στοιχείων. Είναι μια απτή επένδυση στη συλλογική μας ασφάλεια. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος αυτών των δαπανών έχει κατευθυνθεί προς την απόκτηση αμερικανικής αμυντικής τεχνολογίας αιχμής, συμπεριλαμβανομένων των τρομερών μαχητικών αεροσκαφών F-35, των προηγμένων ελικοπτέρων Apache και Black Hawk και των σύγχρονων ναυτικών σκαφών. Επιπλέον, το προτεινόμενο κοινό έργο για τη συμπαραγωγή ναυτικών φρεγατών καταδεικνύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Ελλάδας στη στρατηγική αμυντική μας συνεργασία.

Αυτές οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού ενισχύουν τις σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες της Ελλάδας, ενισχύουν την ανατολική πλευρά της συμμαχίας μας στο ΝΑΤΟ και δημιουργούν πολύτιμες ευκαιρίες για την αμερικανική βιομηχανία. Εάν επικυρωθώ, θα θέσω ως ύψιστη προτεραιότητα την περαιτέρω επιτάχυνση του αμυντικού εκσυγχρονισμού της Ελλάδας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνεργασία και τις συνέργειες μεταξύ των αμυντικών τομέων μας».

Τέλος, για τα F-35 που ζητά η Τουρκία, η κα. Γκιλφόιλ σχολίασε πως η συμφωνία χάλασε λόγω των επιλογών της τουρκικής κυβέρνησης και κυρίως της απόφασης να πάρει S-400 από τη Ρωσία.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 08:27
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