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Γεραπετρίτης: Αναγκαία η τροπολογία για το άσυλο, βρισκόμαστε σε άμεσο κίνδυνο
Πολιτική
20:12 - 10 Ιουλ 2025

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η τροπολογία για το άσυλο, βρισκόμαστε σε άμεσο κίνδυνο

Reporter.gr Newsroom
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Η τροπολογία για το άσυλο είναι αναγκαία, καθώς βρισκόμαστε σε άμεσο κίνδυνο να δεχθούμε μη διαχειρίσιμο αριθμό μεταναστών, τόνισε την Πέμπτη (10/7) από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Απαντώντας στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, αλλά και προσωπικοτήτων όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Συνήγορος του Πολίτη, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τα εξής:

«Τεράστιος αριθμός ανθρώπων που θα αναζητήσουν διέξοδο βρίσκονται στην Αίγυπτο και στη Λιβύη... Άρα θεωρούμε ότι είναι η κατάσταση τέτοια που να μπορούμε να δεχτούμε τα εκατομμύρια των ανθρώπων; Η απάντηση κατά την άποψή μας είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχουν πεπερασμένοι πόροι».

Ο κ. Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι «εμείς δεν θεωρούμε ότι η διάταξη είναι μια ευτυχής διάταξη, αλλά ότι είναι αναγκαία». «Διαφορετικά βρισκόμαστε σε έναν άμεσο κίνδυνο να έχουμε ένα τεράστιο αριθμό που δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άρα, συνέχισε, αυτό που πράττουμε είναι να στείλουμε ένα μήνυμα προς διακινητές, όχι ανθρώπους, να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο κατά τρόπο ώστε να διακινδυνεύουν ζωές των ανθρώπων που βρίσκονται σε καθεστώς μεγάλης δυσκολίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών έκανε μάλιστα λόγο για 350% αύξηση από την οδό της Βόρειας Αφρικής, ιδίως από το Τομπρούκ. «Το τελευταίο δεκαήμερο έχουμε όσες αφίξεις είχαμε το σύνολο του 2024, που υπερβαίνουν τις 7,5 με 8 χιλιάδες» τόνισε.

Επιπλέον ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η σύνθεση μεταναστευτικού πληθυσμού. Τα 2/3 όσων χρησιμοποιούν τη νότια οδό, προέρχονται από ασφαλείς χώρες. Δηλαδή κατά τεκμήριο προέρχονται από χώρες που δεν συνιστούν κίνδυνο ζωής, όπως Αίγυπτος Μπαγκλαντές Πακιστάν, δεν προέρχονται από χώρες που βρίσκονται σε καθεστώς κινδύνου ζωής.

«Η Λιβύη δεν είναι μια χώρα που βρίσκεται σε σταθερότητα. Έχει μεγάλη πολιτική ρευστότητα. Περιβάλλεται από χώρες που βρίσκονται σε εμφύλιο. Αν δει ο καθένας τη γίνεται στο Σαχέλ θα καταλάβει για τι μιλώ. Η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση μαζί με την Γάζα. Στο Σουδάν η μεγαλύτερη, με 15 εκατ. Σουδανούς που είναι εκτός της εστίας τους».

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