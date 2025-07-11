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Βρούτσης: Προσβλέπει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ΚΑΕ Ολυμπιακός για το ΣΕΦ
Πολιτική
19:48 - 11 Ιουλ 2025

Βρούτσης: Προσβλέπει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ΚΑΕ Ολυμπιακός για το ΣΕΦ

Reporter.gr Newsroom
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Ικανοποίηση προκάλεσε στο Υπουργείο Αθλητισμού η σημερινή ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το θέμα της παραχώρησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Η θέση που εξέφρασαν οι “ερυθρόλευκοι”, ότι δεν επιθυμούν κάποια αλλαγή στο πολεδομικό καθεστώς, είναι «πολύ θετική», όπως επισημαίνει σε δήλωσή του ο Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος κάνει λόγο για «σημαντική πρόοδο» που έχει σημειωθεί τους τελευταίους μήνες στις συζητήσεις και καταλήγει: «Εφόσον, συνεπώς, η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταλήγει στη σημερινή της θέση, προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση της σχετικής συμφωνίας».

Αναλυτικά η δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού: «Η σημερινή θέση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, σύμφωνα με την οποία δεν επιθυμεί τελικώς την οποιαδήποτε αλλαγή στο πολεοδομικό καθεστώς, που διέπει την υπό παραχώρηση έκταση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, είναι πολύ θετική. Κατά τους τελευταίους μήνες, άλλωστε, από τον Σεπτέμβριο 2024 έως και σήμερα, στις συζητήσεις μεταξύ της Κυβέρνησης και της ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος ως προς την υπό παραχώρηση έκταση και τους σχετικούς όρους. Εφόσον, συνεπώς, η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταλήγει στη σημερινή της θέση, προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση της σχετικής συμφωνίας».

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