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ΣΥΡΙΖΑ κατά ΠΑΣΟΚ για το «παρών» στο μεταναστευτικό: Αδυναμία να ασκήσει αντιπολίτευση
Πολιτική
17:44 - 11 Ιουλ 2025

ΣΥΡΙΖΑ κατά ΠΑΣΟΚ για το «παρών» στο μεταναστευτικό: Αδυναμία να ασκήσει αντιπολίτευση

Reporter.gr Newsroom
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Το «παρών» του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και του Νίκου Ανδρουλάκη είναι ενδεικτικό της αδυναμίας του να ασκήσει αντιπολίτευση, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

Το κόμμα της Κουμουνδούρου με ανακοίνωση του λίγο μετά το παρών του ΠΑΣΟΚ στην ψήφιση της τροπολογίας για το μεταναστευτικό, καταφέρεται εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη καταλογίζοντας του αδυναμία να «ασκήσει αντιπολίτευση».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει ως εξής:

Η στάση και το "παρών" του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ του κ. Ανδρουλάκη στην τροπολογία του κ. Πλεύρη μπροστά στην κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από την κυβέρνηση, είναι ενδεικτική της αδυναμίας του να ασκήσει αντιπολίτευση στις ακροδεξιές, λαϊκιστικές πολιτικές της ΝΔ. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο πρώην Επίτροπος Δ. Αβραμόπουλος και οι πρώην υπουργοί Καιρίδης, Βούλτεψη και Συρίγος διαφοροποιήθηκαν με τον δημόσιο λόγο τους από το νομοθέτημα Μητσοτάκη – Πλεύρη, το οποίο, ως επί το πλείστον, είχε επεξεργαστεί ο Μ. Βορίδης.

Η στάση καθενός απέναντι στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, τον σεβασμό των διεθνών συμβάσεων και το αίτημα για ισότιμη ανάληψη ευθυνών για το μεταναστευτικό από τις χώρες τις Ε.Ε. δεν μπορεί να ετεροκαθορίζεται από λογικές δήθεν ισορροπίας. Μεταξύ Ευρωπαϊκού Δικαίου, ανθρωπιάς και ακροδεξιού λαϊκισμού δεν υπάρχει "κέντρο" αλλά κενό και αμηχανία.

Η χώρα δεν έχει ανάγκη από ισορροπιστές αλλά από ένα σοβαρό, προοδευτικό, ρεαλιστικό πολιτικό σχέδιο στον αντίποδα της αποτυχημένης κυβερνητικής πολιτικής. Εκεί που η κυβέρνηση του Μητσοτάκη αποτυγχάνει, ο προοδευτικός χώρος μπορεί και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.

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