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Τσιάρας: Η Ευρώπη να θωρακίσει τους αγρότες της από τον αθέμιτο ανταγωνισμό
Πολιτική
20:17 - 14 Ιουλ 2025

Τσιάρας: Η Ευρώπη να θωρακίσει τους αγρότες της από τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Reporter.gr Newsroom
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Μήνυμα για μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (14/7( στις Βρυξέλλες.

Νωρίτερα προήδρευσε, από κοινού με τη Φινλανδή Υπουργό Sari Essayah, της προπαρασκευαστικής συνάντησης των Υπουργών Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Ο Έλληνας Υπουργός πρότεινε στοχευμένες πολιτικές στήριξης, έξυπνες εμπορικές συμφωνίες και γενναία χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Την ίδια στιγμή, στην παρέμβασή του με θέμα την κατάσταση των γεωργικών αγορών μετά την εισβολή στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι πίσω από τους μέσους ευρωπαϊκούς όρους κρύβονται έντονες ανισορροπίες.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, ενώ το βόειο κρέας και τα γαλακτοκομικά εμφανίζουν αυξημένες τιμές, άλλα προϊόντα, όπως τα σιτηρά, παραμένουν υπό πίεση. Παράλληλα, υπογράμμισε, ότι η κλιματική αστάθεια, το αυξημένο κόστος εισροών και οι γεωπολιτικές εξελίξεις υπονομεύουν τη σταθερότητα του αγροτικού εισοδήματος.

Ο Έλληνας Υπουργός έδωσε βάση στις εθνικές διακυμάνσεις: από την ενίσχυση των εξαγωγών νωπών προϊόντων, έως τις σοβαρές απώλειες σε παραγωγές όπως τα ροδάκινα και τα κεράσια λόγω παγετού.

Ειδική αναφορά έκανε στις εμπορικές σχέσεις Ε.Ε.–ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η αναβολή εφαρμογής των αναθεωρημένων δασμών αποτελεί ένα κρίσιμο “παράθυρο ευκαιρίας”.«Τώρα είναι η στιγμή για μια συμφωνία που θα διασφαλίζει τη σταθερότητα, τον σεβασμό στα ευρωπαϊκά πρότυπα και την προστασία των ευαίσθητων τομέων παραγωγής. Η Ευρώπη οφείλει να θωρακίσει τους αγρότες της από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και να μην αντιμετωπίζει τη γεωργία ως απλό εμπόρευμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην παρέμβασή του, με θέμα τις πρωτεΐνες για τρόφιμα και ζωοτροφές, ο κ. Τσιάρας παρουσίασε την στρατηγική της Ελλάδας για τη στήριξη της καλλιέργειας ψυχανθών, τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές και την αξιοποίηση των εργαλείων της κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, κατέθεσε την ελληνική θέση απέναντι στις τεχνολογίες εργαστηριακά παραγόμενης πρωτεΐνης, δηλώνοντας: «Η καινοτομία πρέπει να υπηρετεί τη βιώσιμη γεωργία, όχι να την αντικαθιστά. Η διατροφή μας δεν μπορεί να εξαρτάται από παγκόσμιες αλυσίδες που αποσταθεροποιούνται εύκολα. Πρέπει να επιστρέψουμε στη γη, στους παραγωγούς και στην ποιότητα». Ο Υπουργός κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα στην παρουσίαση μιας νέας ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Πρωτεΐνες, που θα ενισχύει την αυτάρκεια, θα επενδύει στην έρευνα και θα δίνει ώθηση στην εγχώρια παραγωγή.

Κλείνοντας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι οι ευρωπαίοι αγρότες δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση, ζητούν δίκαιους όρους. «Το οφείλουμε σε όσους στηρίζουν την επισιτιστική μας ασφάλεια, την ύπαιθρο και την κοινωνική συνοχή. Τώρα είναι η στιγμή να προχωρήσουμε σε μια στρατηγική ευθύνης, ανθεκτικότητας και προοπτικής», σημείωσε.

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