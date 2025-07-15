ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ζητούν προανακριτική για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο Βορίδης και Αυγενάκης

Κοινή πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, ζητώντας τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Η πρωτοβουλία των δύο κομμάτων εστιάζει στην αποκάλυψη πτυχών της υπόθεσης που σχετίζονται με τη διαχείριση κονδυλίων και λειτουργιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και σε πολιτικές ευθύνες που φέρονται να σχετίζονται με την κυβερνητική περίοδο της Νέας Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ: «Οι Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης πρέπει να ελεγχθούν για τα αδικήματα της συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας σε κακουργηματική απιστία. Και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να απολογηθούν για το σκάνδαλο διασπάθισης των χρημάτων του ελληνικού λαού μέσω των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων».

Παρότι αρχικά υπήρξε πρόθεση για κατάθεση ξεχωριστών προτάσεων, τελικά τα δύο κόμματα κατέληξαν σε κοινό κείμενο, με τη συνδιαμόρφωση του αιτήματος να φέρει τις υπογραφές όλων των βουλευτών τους, συνολικά 37, αριθμός που καλύπτει το απαιτούμενο όριο για την κατάθεση πρότασης προανακριτικής επιτροπής.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην πρόταση προανακριτικής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι απλώς ένα οικονομικό σκάνδαλο διαφθοράς. Μέσα από τον ογκώδη φάκελο των τριών χιλιάδων (3.000) σελίδων, με τις κρίσιμες μαρτυρίες και τις εκατοντάδες επίμαχες νόμιμες συνακροάσεις, αναδείχθηκε μια δυσώδης υπόθεση διασπάθισης ενωσιακού χρήματος, με σκοπό τον εκμαυλισμό συνειδήσεων και την εξαγορά ψήφων, προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας. Αποκαλύπτεται η εμπλοκή υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών, «γαλάζιων» παραγόντων σε παράνομες ενισχύσεις, με το μισό Υπουργικό Συμβούλιο να αναφέρεται σε αυτές. Ένα σύστημα διαπλοκής, 2 που ξεκινούσε από την κορυφή της πολιτικής-κομματικής πυραμίδας της Ελλάδας, εκμαυλίζοντας τους πολίτες με αντάλλαγμα την κομματική τους προτίμηση, με κατάχρηση δεκάδων, πιθανά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, που έλειψαν από την ύπαιθρο, από τις αγρότισσες και τους αγρότες της πατρίδας, από την αγροτική ανάπτυξη και τον αγροτικό εκσυγχρονισμό, προκαλώντας παράλληλα αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος το 2023. Αυτό το σκάνδαλο όμως, αποτελεί την «κορυφή του παγόβουνου» στη συστηματική, ενσυνείδητη απαξίωση και κατάρρευση του ΟΠΕΚΕΠΕ, των έξι (6) Προέδρων και των πέντε (5) Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κατά την εξαετή (6ετή) διακυβέρνηση της ΝΔ. Έναν ΟΠΕΚΕΠΕ, που πρόσφατα «επιβάρυνε» το ελληνικό κράτος, με δημοσιονομική διόρθωση (πρόστιμο) ύψους τετρακοσίων δεκαπέντε (415) εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το οποίο σχεδόν το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού καταλογισθέντος προστίμου αναφέρεται στην περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ, με τα μεγαλύτερα ποσά προστίμων, εβδομήντα εννέα (79) εκατ. ευρώ και εβδομήντα έξι (76) εκατ. ευρώ, να αφορούν στρεμματικές ενισχύσεις για τα έτη 2021 και 2022 αντίστοιχα».

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει όσον αφορά την πρόταση προανακριτικής πως «ήρθε η ώρα να αποκαλυφθεί η αλήθεια για το γαλάζιο παρακράτος που έστησε ο κύριος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του».

Από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπήρξε άμεση αντίδραση, ωστόσο αναμένεται τοποθέτηση μόλις ξεκινήσει η συζήτηση για το αίτημα στη Βουλή.