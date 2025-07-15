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Ανοδική πορεία στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού μετά τα ισχυρά στοιχεία ανάπτυξης της Κίνας και τα νέα από τη NVIDIA
Χρηματιστήρια
10:06 - 15 Ιουλ 2025

Ανοδική πορεία στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού μετά τα ισχυρά στοιχεία ανάπτυξης της Κίνας και τα νέα από τη NVIDIA

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν κυρίως ανοδικά την Τρίτη 15/7, αφού η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας για το δεύτερο τρίμηνο ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Κίνας αυξήθηκε κατά 5,2% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κίνας, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για ανάπτυξη 5,1% που είχε γίνει από οικονομολόγους σε δημοσκόπηση του Reuters. Ωστόσο, η νέα μέτρηση είναι πιο αδύναμη σε σύγκριση με την αύξηση 5,4% που είχε καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο.

Στο ταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύεται κατά 0,26%, στις 39.561 μονάδες, ενώ ο νοτιοκορεατικός KOSPI κερδίζει οριακά 0,05%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κερδίζει 0,48%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shangai χάνει 0,61% και ο Shenzen κερδίζει 0,16%. Στην Ταϊβάν, o Taiwan Weighted κερδίζει 0,93%, ενώ στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύεται κατά 0,61%.

Οι τεχνολογικές μετοχές, ιδίως στην Κίνα, ενισχύθηκαν μετά τη δήλωση της NVIDIA ότι η Ουάσιγκτον θα της επιτρέψει να επαναλάβει τις πωλήσεις ενός δημοφιλούς chip τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, ένδειξη περαιτέρω αποκλιμάκωσης στις εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου στη Wall Street, καθώς και μια κρίσιμη μέτρηση του πληθωρισμού, μετά την άνοδο και των τριών βασικών χρηματιστηριακών δεικτών στις ΗΠΑ κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας.

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