Κίνα: Μικρή επιβράδυνση της οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο - Κρίσιμος ο ρόλος των εξαγωγών

Ελαφρώς επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα 15/7 στη δημοσιότητα. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Κίνας αυξήθηκε κατά 5,2%, έναντι 5,4% που είχε καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο του 2025.

Παρά τη μείωση, ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει εντός των προσδοκώμενων ορίων, με τις εξαγωγές να αποτελούν βασικό στήριγμα της οικονομικής δραστηριότητας.

Η επιβράδυνση αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στις παρατεταμένες γεωπολιτικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στην αδύναμη εσωτερική κατανάλωση, που συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την πορεία της οικονομίας. Οι κινεζικές αρχές καλούνται πλέον να διαχειριστούν τις προκλήσεις αυτές, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τη ζήτηση στο εσωτερικό και να σταθεροποιήσουν τις εμπορικές σχέσεις με τη Δύση.