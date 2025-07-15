Πλησιάζει η περίοδος που μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης θα πρωταγωνιστήσουν στο ΧΑ

Ήπια υποχώρηση για τον ΓΔ χθες (-0,34%) παρά τις πρωινές πιέσεις (χαμηλό ΓΔ -1,1%) μετά τις εξαγγελίες Τράμπ για επιβολή δασμών 30% στην ΕΕ σε περίπτωση μη συμφωνίας έως την 1η Αυγούστου. Οι αγορές τηρούν ψύχραιμη στάση και θεωρούν – όπως έχει γίνει επανειλημμένα το τελευταίο τρίμηνο – ότι πρόκειται περισσότερο για διαπραγματευτικό τρικ παρά για τελειωμένη απόφαση.

Στα σημαντικά της χθεσινής συνεδρίασης πρέπει να σημειώσουμε τον σταθερά πολύ υψηλό τζίρο (214 εκ.) και την υπεραπόδοση του δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM +0.29%) σε σχέση με τον αντίστοιχο της υψηλής (FTSE -0.40%) στην προσπάθειά του να κλείσει την ψαλλίδα που έχει δημιουργηθεί στις αποδόσεις από την αρχή του χρόνου (+15,5% υπέρ του Ftse).

Ισως πλησιάζει η περίοδος που μετοχές της μεσαίας – ή και της χαμηλής – κεφαλαιοποίησης θα πρωταγωνιστήσουν στο ΧΑ παίρνοντας τα φώτα από τις μετοχές του Ftse25 που με αιχμή τις τράπεζες έχουν σαρώσει τα χαρτοφυλάκια (με στάθμιση πάνω από το 40% στον ΓΔ) και έχουν κάνει ευτυχισμένους τους διαχειριστές.

Η αγορά διανύει τον 9ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα (+4,6% τον Ιούλιο) με την συνολική απόδοση να ανέρχεται στο +33% (με τον ΔΤΡ +63%) χωρίς σαφείς ενδείξεις αποεπένδυσης από σοβαρούς παίχτες της αγοράς πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (Helikon).

To support διεθνών επενδυτικών οίκων αλλά και κεφαλαίων είναι ενεργό με τις όποιες ανησυχίες να έχουν να κάνουν με το ευρύτερο ευρωπαϊκό οικονομικό στερέωμα και λιγότερο με τους εγχώριους κινδύνους. Κρίσιμη μηνιαία αντίσταση για τον ΓΔ στις 1975 μονάδες και στήριξη αρκετά χαμηλότερα στις 1910.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης