Πέθανε ο ηθοποιός, Γεράσιμος Μιχελής, ευρέως γνωστός από τη σειρά «Πάρα Πέντε»

Έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (15/7) ο ηθοποιός, Γεράσιμος Μιχελής.

Ο ηθοποιός έγινε ευρέως γνωστός από το ρόλο του "κακού" στη σειρά "Παρά πέντε" του Γιώργου Καπουτζίδη.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του ηθοποιού στο Facebook, με το ακόλουθο μήνυμα:

“Σήμερα το πρωί, ο αγαπημένος μας Γεράσιμος έφυγε ‘για ένα άλλο φως’… Θα ειδοποιήσουμε όλους τους φίλους για τον αποχαιρετισμό του“.

Για το θάνατο του Γεράσιμου Μιχελή, ανάρτηση έκανε επίσης η Ενορία Αγίου Νικολάου Ραγκαβά που αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη και με πίστη στη ζωοποιό Ανάσταση, η ενορία Αγίου Νικολάου Ραγκαβά ανακοινώνει την εκδημία του αγαπημένου μας αδελφού, Γεράσιμου Μιχελή, ηθοποιού, ποιητή και αφοσιωμένου μέλους της ενορίας μας», που σημειώνει επίσης πως «την ασθένειά του την υπέμεινε με δοξολογία και ειρήνη ψυχής».