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Η WINGS ICT Solutions παρουσίασε προηγμένες λύσεις για βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις
Τεχνολογία
07:47 - 16 Ιουλ 2025

Η WINGS ICT Solutions παρουσίασε προηγμένες λύσεις για βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις

Reporter.gr Newsroom
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Η WINGS ICT Solutions, με την υποστήριξη της ΔΑΕΜ Α.Ε., Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων, παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εφαρμογών που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής όπως 5G/B5G, IoT, AI και XR. Οι εφαρμογές αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, της δημόσιας ασφάλειας, της κινητικότητας στις πόλεις, των μεταφορών, της παρακολούθησης της υγείας πολιτών και εργαζομένων και της πολιτιστικής βιωσιμότητας. Η παρουσίαση αφορούσε μια σειρά εφαρμογών για την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Λύσεις για Τοπική Αυτοδιοίκηση και Δημόσιες Υπηρεσίες

Οι εφαρμογές αυτές αξιοποιούν τις καινοτόμες τεχνολογίες της WINGS και απευθύνονται σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς καθώς και σε κάθετους τομείς της βιομηχανίας και της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκαν οι παρακάτω λύσεις της WINGS:

wi.BREATHE: Ένα πρωτοποριακό σύστημα για την έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών, ώστε να ενισχυθεί η πολιτική προστασία κάθε περιοχής. Βασίζεται σε καινοτόμους αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης που αξιοποιούν δεδομένα από αισθητήρες περιβάλλοντος και κάμερες σε πραγματικό χρόνο.

wi.CARE+: Ψηφιακή υπηρεσία υγείας που αξιοποιεί τεχνολογίες IoT, Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και δίκτυα 5G για την ασφαλή και συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών ενδείξεων ασθενών και εργαζομένων. Συνδυάζει και αναλύει ιατρικό ιστορικό, δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και με προηγμένα analytics, προβλέπει και εντοπίζει έγκαιρα κρίσιμα περιστατικά, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνει το ιατρικό προσωπικό. Το wi.CARE+ ενισχύει την πρόληψη και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας από όλους τους σχετικούς φορείς (δημόσιο, δήμοι, ιδιωτικά θεραπευτήρια αλλά και επιχειρήσεις).

wi.MOVE: Έξυπνη ψηφιακή πλατφόρμα προληπτικής παρακολούθησης και διαχείρισης κρίσιμων υποδομών, με χρήση προηγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης. Συλλέγει και ενοποιεί πληροφορίες από ετερογενείς πηγές όπως Κάμερες Ασφαλείας, Drones, Οχήματα του Δήμου καθώς και Αυτόνομα Οχήματα Εδάφους (ΑGVs), με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας, της στάθμευσης, της κατάστασης δρόμων και υποδομών και της οδικής ασφάλειας.

wi.LIVE Culture: Εργαλείο που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να δημιουργήσει ένα ψηφιακό οικοσύστημα, το οποίο απλοποιεί την πρόσβαση των πολιτών στον πολιτισμό μέσω ψηφιακών εμπειριών και εξατομικευμένου περιεχομένου.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TrialsNet (https://trialsnet.eu/), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Horizon Europe SNS JU (Grant Agreement No. 101095871). Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή εφαρμογών που αξιοποιούν δίκτυα πέρα από το 5G, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Έντονη Συμμετοχή Δήμων και Φορέων

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι σημαντικών φορέων, μεταξύ των οποίων ο Δήμος Αθηναίων, η Περιφέρεια Κρήτης, το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας Άμυνας (HCDI), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών και πολλοί ακόμα.

Η WINGS με τις εφαρμογές αυτές μετατρέπει τις νέες τεχνολογίες σε πρακτικό και αποτελεσματικό εργαλείο αντιμετώπισης σύνθετων αστικών προκλήσεων. Όλες οι εφαρμογές είναι ήδη διαθέσιμες και λειτουργικές για εφαρμογή από φορείς, δήμους και οργανισμούς που αναζητούν ουσιαστικές λύσεις και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες.

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