Σε διαδικασία ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκτυο οι οδηγίες της ΕΕ για το ΦΠΑ – Στην Ολομέλεια την Πέμπτη (24/7)

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Η Ελλάδα είχε ήδη προβεί στην ενσωμάτωση των υποχρεωτικών ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις και τους συντελεστές ΦΠΑ, πριν από την αποστολή της αιτιολογημένης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελληνική Δημοκρατία. Αυτό αναφέρεται από κύκλους του ΥΠΕΘΟ με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα που στηρίχθηκαν σε σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν.

Οι σχετικές διατάξεις, όπως αναφέρεται, περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου για τον νέο Τελωνειακό Κώδικα, το οποίο ήδη συζητείται στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής και αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια την Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025..

Στο σχέδιο νόμου με βάση το ΥΠΕΘΟ ενσωματώνονται:

1. Η Οδηγία (ΕΕ) 2020/285, που αφορά το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις:

o Προβλέπεται η εφαρμογή του καθεστώτος σε διασυνοριακές συναλλαγές μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

o Διατηρείται το εθνικό όριο των 10.000 ευρώ.

2. Διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/542, που αφορούν τους συντελεστές ΦΠΑ:

o (α) Τόπος παροχής υπηρεσιών: Σε περίπτωση παροχής πρόσβασης ή διεξαγωγής πολιτιστικών, καλλιτεχνικών κ.λπ. εκδηλώσεων μέσω ηλεκτρονικών μέσων, τόπος παροχής θεωρείται η χώρα εγκατάστασης του μη υποκείμενου σε φόρο.

o (β) Εναρμόνιση συντελεστών ΦΠΑ: Ορίζεται ότι ο ΦΠΑ στα εισαγόμενα αγαθά ισούται με τον συντελεστή που εφαρμόζεται στο εσωτερικό του κράτους μέλους.

o (γ) Καθεστώς εγκατεστημένων επιχειρήσεων: Τεχνικές ρυθμίσεις που αποσαφηνίζουν τη φορολογική αντιμετώπιση.

Επόμενα βήματα

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, η Ελλάδα θα ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αίρεται κάθε λόγος για συνέχιση των διαδικασιών επί παραβάσει σε βάρος της χώρας.