ΣΥΡΙΖΑ: Καταγγελία για υπέρογκες τραπεζικές χρεώσεις και κυβερνητική ανοχή

Ο κ. Ζαχαριάδης υπογράμμισε ότι οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με χρεώσεις για υπηρεσίες που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητες και δωρεάν, όπως για παράδειγμα η έκδοση αντιγράφου λογαριασμού, η πληρωμή λογαριασμών μέσω ΑΤΜ ή ακόμα και η χρήση e-banking. Παράλληλα, στηλίτευσε την απουσία ουσιαστικής παρέμβασης από την κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, «κάνει τα στραβά μάτια» απέναντι σε μια πρακτική που ενισχύει την κερδοφορία των τραπεζών εις βάρος των πολιτών.
Σε δήλωσή του, ο κ. Ζαχαριάδης αναφέρει: «Ανάληψη μετρητών: Χρέωση 2,1 ευρώ. Ερώτηση υπολοίπου: Χρέωση 1,5 ευρώ. Πού γίνονται αυτά; Στην Ελλάδα. Στην Τράπεζα Πειραιώς. Για να κάνεις ανάληψη και ερώτηση υπολοίπου από τον λογαριασμό σου χρεώνεσαι 3,6 ευρώ.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει γενικώς “θα δούμε”.
Μεγάλη απάτη, μεγάλη ντροπή! Ας μας πει κάτι γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του!»