ΣΥΡΙΖΑ: Καταγγελία για υπέρογκες τραπεζικές χρεώσεις και κυβερνητική ανοχή

Αιχμηρή δήλωση σχετικά με τις υπέρογκες τραπεζικές χρεώσεις έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για πλήρη αδράνεια και ανοχή απέναντι σε πρακτικές των τραπεζών που, όπως υποστηρίζει, επιβαρύνουν τους πολίτες ακόμη και για στοιχειώδεις τραπεζικές συναλλαγές.

Ο κ. Ζαχαριάδης υπογράμμισε ότι οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με χρεώσεις για υπηρεσίες που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητες και δωρεάν, όπως για παράδειγμα η έκδοση αντιγράφου λογαριασμού, η πληρωμή λογαριασμών μέσω ΑΤΜ ή ακόμα και η χρήση e-banking. Παράλληλα, στηλίτευσε την απουσία ουσιαστικής παρέμβασης από την κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, «κάνει τα στραβά μάτια» απέναντι σε μια πρακτική που ενισχύει την κερδοφορία των τραπεζών εις βάρος των πολιτών.

Σε δήλωσή του, ο κ. Ζαχαριάδης αναφέρει: «Ανάληψη μετρητών: Χρέωση 2,1 ευρώ. Ερώτηση υπολοίπου: Χρέωση 1,5 ευρώ. Πού γίνονται αυτά; Στην Ελλάδα. Στην Τράπεζα Πειραιώς. Για να κάνεις ανάληψη και ερώτηση υπολοίπου από τον λογαριασμό σου χρεώνεσαι 3,6 ευρώ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει γενικώς “θα δούμε”.

Μεγάλη απάτη, μεγάλη ντροπή! Ας μας πει κάτι γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του!»