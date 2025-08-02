Ζαχαράκη: Ιστορική αναγνώριση των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Θράκης - Μεγάλη μέρα για την Ελλάδα
Πολιτική
20:20 - 02 Αυγ 2025

Ζαχαράκη: Ιστορική αναγνώριση των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Θράκης - Μεγάλη μέρα για την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
«Μεγάλη μέρα για την Ελλάδα, για τη Δημοκρατία και για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», χαρακτήρισε τη χθεσινή η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, διότι, όπως είπε, η Ελληνική Βουλή, με ευρεία συναίνεση των κομμάτων, ψήφισε την αναγνώριση της θρησκευτικής κοινότητας των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων της Θράκης ως θρησκευτικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Αμέσως μετά την ψήφιση στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου η κ. Ζαχαράκη, μαζί με τον βουλευτή εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργό Παιδείας, Αγγελο Συρίγο, ταξίδεψαν χθες το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί στον βόρειο Έβρο, στη Ρούσσα του Δήμου Σουφλίου, όπου ζουν Μπεκτασήδες Αλεβίτες Μουσουλμάνοι και βρίσκεται ο ομώνυμος Τεκές, το δεύτερο μεγαλύτερο θρησκευτικό κέντρο των Μπεκτασήδων παγκοσμίως και το πρώτο στα Βαλκάνια, ο οποίος λειτουργεί συνεχώς ως χώρος προσευχής και λατρείας από το 1353.

Η Σοφία Ζαχαράκη και ο Άγγελος Συρίγος επισκέφθηκαν αρχικά τον Τεκέ της Ρούσσας, όπου βρίσκεται ο τάφος του Σεγήτ Αλή Σουλτάν, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στην περιοχή τον 14ο αιώνα και πολλοί Μπεκτασήδες Αλεβίτες Μουσουλμάνοι, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τον επισκέπτονται για να προσκυνήσουν.

«Σήμερα δεν περπατάμε, πετάμε από τη χαρά μας», είπαν στην κ. Ζαχαράκη κάτοικοι της περιοχής, ενώ ενθουσιώδης ήταν η υποδοχή της και του Αγγελου Συρίγου στην πλατεία της Ρούσσας, όπου έγινε η τελετή έναρξης των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων με τίτλο «ΧΙΛΙΑ 2025». Η ονομασία προέρχεται από το ύψωμα «χίλια» στο οποίο διεξάγονται αγώνες πάλης με λάδι, δηλαδή οι παλαιστές έχουν αλείψει το σώμα τους με λάδι. Οι αγώνες αυτοί γίνονται κάθε καλοκαίρι επί επτά αιώνες στη μνήμη του Σεγήτ Αλή Σουλτάν και συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι συγκεντρωμένοι δεν έκρυβαν τη χαρά τους, καθώς η αναγνώριση της θρησκευτικής τους κοινότητας ήταν ένα αίτημα χρόνων και χειροκρότησαν με θέρμη τη Σοφία Ζαχαράκη και τον Άγγελο Συρίγο όταν ανέβηκαν στο βήμα.

«Φίλες και φίλοι σήμερα είναι μία μεγάλη μέρα και για την Ελλάδα και για τη Δημοκρατία. Είναι μία μεγάλη μέρα γιατί τιμούμε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και δίνουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα: Ελληνίδες και Ελληνες δεν μπορεί να τους χωρίσει τίποτα», είπε παίρνοντας τον λόγο η κ. Ζαχαράκη.

«Θέλω να μεταφέρω τις ευχές του Ελληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και όλων των βουλευτών, γυναικών και ανδρών, που ψήφισαν, ως Ελληνική Βουλή, πέρα από τα κόμματα, τη σημερινή αναγνώριση», τόνισε και συνέχισε: «Και τι αναγνώρισε σήμερα η Ελληνική Βουλή; Η Ελληνική Βουλή, το ελληνικό έθνος, αναγνώρισε εσάς τους Μπεκτασήδες Αλεβίτες. Αναγνώρισε την ιστορία σας, αναγνώρισε την πίστη σας, αναγνώρισε τον πολιτισμό σας. Αναγνώρισε ότι έχετε μια θέση στο φως, με υπερηφάνεια γι' αυτό που είστε. Και, επιτρέψτε μου να το επαναλάβω, αυτό το έπραξε η Ελληνική Βουλή. Είναι η μεγαλύτερη τιμή για σας αυτό που έγινε σήμερα, γιατί το έδωσε όχι η απόφαση μιας υπουργού αλλά το έπραξε η Ελληνική Βουλή και μαζί η καρδιά όλων των Ελλήνων.

Όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια δεν ξέρω πόσοι από εσάς πιστεύατε ότι θα έλθει η μέρα και η ώρα της δικαίωσης. Η μέρα αυτή όμως ήρθε και το όνειρο έγινε πραγματικότητα και είμαστε όλοι εδώ σήμερα για να το γιορτάσουμε εδώ και τώρα.

Η Ελλάδα μας δείχνει ότι μας ενώνουν πολύ περισσότερα απ' όσα μας χωρίζουν. Η Ελλάδα είναι εδώ για όλους μας και εμείς ως αδέρφια είμαστε εδώ γι αυτήν. Μας ενώνει η Ελλάδα γιατί είμαστε όλοι πολίτες της. Μας ενώνει η Δημοκρατία γιατί έχουμε όλοι ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μας ενώνει η ελευθερία, μας ενώνει η ελπίδα».

Τόνισε ότι για την ίδια ήταν ιδιαίτερα συγκινητική η στιγμή που άκουσε τον Αχμέτ και την Αϊσέ να μιλούν στην Βουλή, διότι «τα λόγια τους ήταν λόγια βγαλμένα από την καρδιά όλων σας. Ο καημός τους ήταν ο καημός όλων σας».

Η Σοφία Ζαχαράκη εξήρε τη συνεισφορά του Άγγελου Συρίγου , όπως και του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζή, που ήταν υποστηρικτές του αιτήματος για αναγνώριση των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων της Θράκης και βοήθησαν στη διεκδίκηση.

Παίρνοντας τον λόγο ο Αγγελος Συρίγος, που έχει επισκεφθεί πολλές φορές τη Ρούσσα και την ευρύτερη περιοχή και ως υφυπουργός Παιδείας, δήλωσε ότι αισθάνεται «λίγο ντόπιος» και απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους υπογράμμισε:«Φίλες και φίλοι έχουμε τη Συνθήκη της Λωζάνης που προστατεύει τα δικαιώματα σας και όσοι είστε Μπεκτασήδες Αλεβίτες έχετε ακόμη μια προστασία, αυτή που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων.

Θα μπορούν ελεύθερα στα σχολεία σας τα παιδιά σας να μαθαίνουν την πίστη σας, να προστατεύετε τους δικούς σας τόπους, να προστατεύεται του τεκέδες και τα ιερά μνημεία που έχετε. Αυτό το έκανε η ελληνική πολιτεία. Ο Τεκές της Ρούσσας λειτουργεί διαρκώς ως χώρος προσευχής, είναι ο μοναδικός χώρος που δεν έπαψε ούτε στιγμή να λειτουργεί ως χώρος προσευχής. Να το θυμόμαστε αυτό».

Εκπρόσωποι των κατοίκων της περιοχής πρόσφεραν αναμνηστικά δώρα στη Σιφία Ζαχαράκη και τον Αγγελο Συρίγο.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μουσουλμάνων Αλεβιτών Θράκης Καρά Χουσείν Αχμέτ που μίλησε για ιστορική στιγμή και ευχαρίστησε την Ελληνική Βουλή και εκπρόσωπος των Μπεκτασήδων από τη Γερμανία.

Το «παρών» έδωσαν διαπρεπείς εκπρόσωποι του Μπεκτασισμού και του Αλεβιτισμού από χώρες της Ευρώπης και την Τουρκία.

Την πρόσκληση για τις τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις «ΧΙΛΙΑ 2025» απηύθυναν ο Αγάς Καρά Αχμέτ, ο Αρχιερέας του Τεκέ Σεγήτ Αλή Σουλτάν, Ισμαήλογλου Μεμέτ, και ο πρόεδρος της Επιτροπής Μουσουλμάνων Αλεβιτών Θράκης Καρά Χουσείν Αχμέτ.

Η Σοφία Ζαχαράκη είναι η πρώτη υπουργός Παιδείας που επισκέφθηκε τη Ρούσσα, ξεναγήθηκε στον Τεκέ Σεγήτ Αλή Σουλτάν και παρέστη στην τελετή έναρξης των εκδηλώσεων. Τον Τεκέ της Ρούσσας επισκέφθηκε, ως υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, ο Αγγελος Συρίγος ως υφυπουργός Παιδείας έχει επισκεφθεί τη Ρούσσα και ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας ήταν το πρώτο μέλος κυβέρνησης που παρέστη στις εκδηλώσεις «ΧΙΛΙΑ 2024».

