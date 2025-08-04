Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ στις 2.005 μονάδες με τον... αέρα της Metlen
Σχόλια Αγοράς
17:38 - 04 Αυγ 2025

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ στις 2.005 μονάδες με τον... αέρα της Metlen

Reporter.gr Newsroom
Με νέο ρεκόρ στις 2005 μονάδες για τον  ΓΔ πανηγυρίστηκε η  ημέρα Metlen στο ΧΑ  με την ηγεσία της εισηγμένης να χτυπάει το καμπανάκι του LSE για το ξεκίνημα της διπλής διαπραγμάτευσης - Λονδίνο και Αθήνα.

Το ντεμπούτο ήταν θετικό (κλείσιμο Αθήνας 47,20 αν και μακριά από το πρωινό υψηλό των 49,58) και τους επενδυτές ολίγον μπερδεμένους με τους ‘πολλούς ΜΥΤΙΛ που διαπραγματεύονται. Θυμίζουμε ότι υπάρχει παράλληλη διαπραγμάτευση για 1. Metlen UK , 2. Metlen GR και 3. ΜΥΤΙΛ που αφορά στην παλαιά εταιρία και μετοχή η οποία θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται λογικά μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η σημερινή συνεδρίαση έδειξε ότι η ελληνική αγορά ουσιαστικά ακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις (Dax +1.2%) με τον ΓΔ να επιχειρεί για άλλη μια ημέρα να υπερβεί τα πρόσφατα υψηλά και να τα καταφέρνει με το υψηλό ημέρας και το τελικό κλείσιμο στις 2005 +2,3%. Πολύ υψηλός τζίρος στα 335 εκ. με σημαντικά πακέτα σε κάποιες μετοχές (ΑΛΦΑ 18 εκ. ευρώ) και με τις τράπεζες πάντα στο επίκεντρο (ΔΤΡ +4,4%). ΑΛΦΑ +6,6% , ΠΕΙΡ +4,8% και ΕΤΕ +4,1% μετά και τα θετικά μηνύματα από τα stress test της ΕΕ όπου όλες οι τράπεζες σκόραραν θετικά.

Η πλειονότητα των μετοχών του FTSE σε άνοδο – αναλογία 22 ανοδικές για 3 καθοδικές – με Cener +2,9%, ΔΑΑ +2,9% , ΜΠΕΛΑ +2,5% και ΔΕΗ +1,9%, πτώση για ΕΕΕ -0,97%, ΜΟΗ -0,16% και ΕΛΠΕ -0,1%.

Ηπιες μεταβολές στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0,57%) με ΑΔΜΗΕ +1,7% και ΦΡΛΚ +3,3% ενώ το -3% στον ΟΛΠ οφείλεται στην αποκοπή του μερίσματος (1,92 ευρώ/μετοχή).

Συνέχεια στην ανοδική κίνηση της προηγούμενης εβδομάδας για την ΑΕΜ +4% , ΚΟΥΑΛ +3,3% και κυρίως σε ΚΥΡΙΟ +12% στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση.

Οι δύο συνεδριάσεις του Αυγούστου επιβεβαιώνουν ότι παρά το ότι ιστορικά είναι ο μήνας με τις χαμηλότερες συναλλαγές – κάτι που δεν επιβεβαιώνεται - η μεταβλητότητα και οι εναλλαγές διάθεσης θα είναι παρούσες καθόλη την διάρκειά του με τις πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό πόλεμο και τις γεωπολιτικές εντάσεις να παίζουν καθοριστικό ρόλο στις κινήσεις των επενδυτών.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Απεργούν πάνω από 3.200 εργαζόμενοι της Boeing που κατασκευάζουν μαχητικά αεροσκάφη
Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β' εξαμήνου
