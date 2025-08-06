ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χατζηδάκης: Καμία ανοχή για ΟΠΕΚΕΠΕ - Προτεραιότητα η ακρίβεια και οι φόροι
Πολιτική
13:54 - 06 Αυγ 2025

Χατζηδάκης: Καμία ανοχή για ΟΠΕΚΕΠΕ - Προτεραιότητα η ακρίβεια και οι φόροι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Real FM πως δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση ή επιείκεια για κανέναν σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξάρτητα από την ταυτότητα των εμπλεκομένων.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ήδη διεξάγεται αυστηρός και ταχύς έλεγχος από την Οικονομική Αστυνομία, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους λάμβαναν τις υψηλότερες επιδοτήσεις. Μάλιστα, εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχει διαμορφωθεί σαφής εικόνα για αρκετές από τις μεγάλες υποθέσεις («μεγάλα ψάρια»), ενώ στόχος είναι όχι μόνο να αποκαλυφθούν οι ευθύνες, αλλά και να επιστραφούν τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

Ο κ. Χατζηδάκης παραδέχθηκε πως η υπόθεση αποτελεί ιδιαίτερα δυσάρεστο ζήτημα τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει στο παρελθόν. Υπενθύμισε ότι έχει ήδη συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή της Βουλής που θα ξεκινήσει δημόσιες συνεδριάσεις για τη διερεύνηση της υπόθεσης. «Αν προκύψουν στοιχεία, θα ήταν πολιτικά ανόητο από μέρους μας να προσπαθήσουμε να συγκαλύψουμε κάτι που θα το βλέπει όλη η κοινωνία», τόνισε.

Θετική η αποτίμηση στα εθνικά θέματα, αλλά απαιτείται εγρήγορση

Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχολίασε πως είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εντός της Νέας Δημοκρατίας, δεδομένης της ρευστότητας του διεθνούς περιβάλλοντος. Επισήμανε ωστόσο ότι πολλές από τις παρατηρήσεις που ακούγονται είναι χρήσιμες, ενώ ξεκαθάρισε πως «δεν είμαστε δογματικοί – ακούμε όλες τις απόψεις».

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε πως η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αναφέροντας συγκεκριμένα επιτεύγματα:

  • Την οριοθέτηση ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο
  • Την αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδιαίτερα του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας
  • Την αποτρεπτική απάντηση στον Έβρο το 2020
  • Τις ενεργειακές έρευνες νότια της Κρήτης με ενδιαφέρον από διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες
  • Τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη δημιουργία οικολογικών πάρκων στο Αιγαίο

Όπως σημείωσε, αρκετές από αυτές τις πρωτοβουλίες πραγματοποιήθηκαν ήδη μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 και αποτελούν επιτυχίες όχι μόνο της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ολόκληρης της χώρας. Παρά τις επιτυχίες αυτές, τόνισε ότι απαιτείται συνεχής εγρήγορση.

ΔΕΘ και οικονομία: Προτεραιότητα η ακρίβεια και οι φόροι

Τέλος, σχετικά με τις επικείμενες ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, ο Κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργήθηκε από την καλή πορεία της οικονομίας, η οποία σχετίζεται άμεσα με τη μείωση της φοροδιαφυγής και τη συνετή διαχείριση, θα αξιοποιηθεί στοχευμένα.

Προειδοποίησε πάντως ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται υπερβολικές προσδοκίες για αύξηση αυτού του χώρου, ιδιαίτερα όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τόνισε: «Καλό είναι να μην εμφανίζεται κάθε λίγο και λιγάκι ότι ο χώρος αυτός αυξάνεται, την ώρα που είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έμφαση θα δοθεί στη μείωση των άμεσων φόρων, που φαίνεται περισσότερο στην τσέπη του πολίτη και βασικός στόχος θα είναι η απάντηση στο θέμα της ακρίβειας, που είναι το σημαντικότερο».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/08/2025 - 14:08
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»
Πολιτική

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης
Πολιτική

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης

Κρήτη: Στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ
Ειδήσεις

Κρήτη: Στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 15:58

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ