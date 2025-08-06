Χατζηδάκης: Καμία ανοχή για ΟΠΕΚΕΠΕ - Προτεραιότητα η ακρίβεια και οι φόροι

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Real FM πως δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση ή επιείκεια για κανέναν σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξάρτητα από την ταυτότητα των εμπλεκομένων.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ήδη διεξάγεται αυστηρός και ταχύς έλεγχος από την Οικονομική Αστυνομία, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους λάμβαναν τις υψηλότερες επιδοτήσεις. Μάλιστα, εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχει διαμορφωθεί σαφής εικόνα για αρκετές από τις μεγάλες υποθέσεις («μεγάλα ψάρια»), ενώ στόχος είναι όχι μόνο να αποκαλυφθούν οι ευθύνες, αλλά και να επιστραφούν τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

Ο κ. Χατζηδάκης παραδέχθηκε πως η υπόθεση αποτελεί ιδιαίτερα δυσάρεστο ζήτημα τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει στο παρελθόν. Υπενθύμισε ότι έχει ήδη συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή της Βουλής που θα ξεκινήσει δημόσιες συνεδριάσεις για τη διερεύνηση της υπόθεσης. «Αν προκύψουν στοιχεία, θα ήταν πολιτικά ανόητο από μέρους μας να προσπαθήσουμε να συγκαλύψουμε κάτι που θα το βλέπει όλη η κοινωνία», τόνισε.

Θετική η αποτίμηση στα εθνικά θέματα, αλλά απαιτείται εγρήγορση

Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχολίασε πως είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εντός της Νέας Δημοκρατίας, δεδομένης της ρευστότητας του διεθνούς περιβάλλοντος. Επισήμανε ωστόσο ότι πολλές από τις παρατηρήσεις που ακούγονται είναι χρήσιμες, ενώ ξεκαθάρισε πως «δεν είμαστε δογματικοί – ακούμε όλες τις απόψεις».

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε πως η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αναφέροντας συγκεκριμένα επιτεύγματα:

Την οριοθέτηση ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο

Την αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδιαίτερα του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας

Την αποτρεπτική απάντηση στον Έβρο το 2020

Τις ενεργειακές έρευνες νότια της Κρήτης με ενδιαφέρον από διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες

Τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη δημιουργία οικολογικών πάρκων στο Αιγαίο

Όπως σημείωσε, αρκετές από αυτές τις πρωτοβουλίες πραγματοποιήθηκαν ήδη μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 και αποτελούν επιτυχίες όχι μόνο της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ολόκληρης της χώρας. Παρά τις επιτυχίες αυτές, τόνισε ότι απαιτείται συνεχής εγρήγορση.

ΔΕΘ και οικονομία: Προτεραιότητα η ακρίβεια και οι φόροι

Τέλος, σχετικά με τις επικείμενες ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, ο Κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργήθηκε από την καλή πορεία της οικονομίας, η οποία σχετίζεται άμεσα με τη μείωση της φοροδιαφυγής και τη συνετή διαχείριση, θα αξιοποιηθεί στοχευμένα.

Προειδοποίησε πάντως ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται υπερβολικές προσδοκίες για αύξηση αυτού του χώρου, ιδιαίτερα όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τόνισε: «Καλό είναι να μην εμφανίζεται κάθε λίγο και λιγάκι ότι ο χώρος αυτός αυξάνεται, την ώρα που είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έμφαση θα δοθεί στη μείωση των άμεσων φόρων, που φαίνεται περισσότερο στην τσέπη του πολίτη και βασικός στόχος θα είναι η απάντηση στο θέμα της ακρίβειας, που είναι το σημαντικότερο».