Ζαχαράκη: Εξοπλίζουμε τα σχολεία με 10.000 απινιδωτές για πιο ασφαλές περιβάλλον

Τη διάθεση 10.000 απινιδωτών στα σχολεία της χώρας ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η εισαγωγή του μαθήματος της Οικονομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν θα οδηγήσει σε περικοπή ωρών από τα Αρχαία Ελληνικά.

Σύμφωνα με την υπουργό, η τοποθέτηση απινιδωτών αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος και στην ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα υγείας.

«Το σχολείο δεν είναι απλά ένας χώρος μάθησης. Είναι χώρος ζωής και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ενισχύουμε τη δυνατότητα να σωθούν ζωές, να καλλιεργηθεί η υπευθυνότητα και να χτιστούν σχολικές κοινότητες φροντίδας και αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, δίνουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να ενημερωθούν σε θέματα πρόληψης και πρώτων βοηθειών, να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και κοινωνική ευαισθησία - δεξιότητες που διαμορφώνουν συνειδητοποιημένους και ενεργούς πολίτες», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια και η υγεία στα σχολεία αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος, ύψους 10 εκατ. ευρώ, προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ και η προμήθεια των απινιδωτών θα γίνει μέσω διεθνούς διαγωνισμού.

Ακόμα, η κα Ζαχαράκη ανακοίνωσε την ολοκλήρωση, τις επόμενες ημέρες, των διορισμών 10.000 νέων μόνιμων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Πρόκειται για αναπληρωτές που μονιμοποιούνται, με 3.937 νηπιαγωγούς και δασκάλους, 1.790 καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων, 3.273 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και 1.000 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού.

Όπως επισήμανε, από το 2019 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 38.000 μόνιμοι διορισμοί, ενώ με τους νέους 10.000 το σύνολο θα φτάσει τους 48.000. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται φέτος στην ειδική αγωγή, με τη δημιουργία νέων ειδικών σχολείων και περισσότερων τμημάτων ένταξης από ποτέ.

Αναφορικά με την εισαγωγή του μαθήματος της Οικονομίας, η υπουργός χαρακτήρισε τον οικονομικό εγγραμματισμό «δεξιότητα ζωής» και διευκρίνισε ότι θα ενταχθεί στην Γ’ Γυμνασίου, όπου φοιτά και ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών, χωρίς καμία μείωση ωρών στα Αρχαία Ελληνικά.