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Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - αναπληρωτή πρωθυπουργού της Ουκρανίας
Πολιτική
12:40 - 20 Αυγ 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - αναπληρωτή πρωθυπουργού της Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ενσωμάτωση Τάρας Κατσκά είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, η οποία θα προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και θα σέβεται την κυριαρχία της», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο «Χ».

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