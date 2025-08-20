Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - αναπληρωτή πρωθυπουργού της Ουκρανίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ενσωμάτωση Τάρας Κατσκά είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, η οποία θα προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και θα σέβεται την κυριαρχία της», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο «Χ».