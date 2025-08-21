Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας με την οποία αποχαιρετά τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, κάνοντας λόγο για έναν ευγενή, σεμνό και μαχητικό άνθρωπο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά συγκλονισμένη και με ανείπωτη θλίψη τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, που τόσο ξαφνικά έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την Πατρίδα και την Παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια.

Και φυσικά ήταν πάντα παρών για τον τόπο του, την Ημαθία και τους συμπολίτες του που τόσο πολύ τον αγάπησαν.

Όσο τον αγάπησαν και τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, που θα τον θυμούνται πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της Παράταξης.

Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».