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Οι πόλεις με το υψηλότερο κόστος ζωής το 2025
Ειδήσεις
08:29 - 22 Αυγ 2025

Οι πόλεις με το υψηλότερο κόστος ζωής το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ελβετία και ΗΠΑ μοιράζονται την πρωτιά, ενώ Σιγκαπούρη, Λονδίνο και Ρέικιαβικ επιβεβαιώνουν τον διεθνή χάρτη ακρίβειας

Σε ποιες πόλεις του κόσμου είναι πιο ακριβή η ζωή; Το ερώτημα αυτό απαντά η φετινή κατάταξη της Numbeo, η οποία μετρά το κόστος ζωής και των ενοικίων σε σχέση με τη Νέα Υόρκη, που αποτελεί το σημείο αναφοράς με δείκτη 100.

Στα μέσα του 2025, η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Οι ακριβότερες πόλεις συγκεντρώνονται κυρίως σε δύο γεωγραφικά σημεία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελβετία. Από τις δεκαπέντε πρώτες θέσεις, οι έξι καταλαμβάνονται από αμερικανικές πόλεις και άλλες έξι από ελβετικές, ενώ η Σιγκαπούρη, το Λονδίνο και το Ρέικιαβικ συμπληρώνουν την παγκόσμια εικόνα.

Η κατάταξη αυτή δεν περιγράφει μόνο τον τρόπο ζωής των κατοίκων, αλλά λειτουργεί ως δείκτης της οικονομικής ανισορροπίας, επηρεάζοντας μισθούς, εταιρικές στρατηγικές και επενδυτικές αποφάσεις.

Η Νέα Υόρκη βρίσκεται στην κορυφή με δείκτη 93,2, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως η πιο ακριβή μητρόπολη του κόσμου. Ακολουθούν η Ζυρίχη και η Γενεύη με 90,6, δύο πόλεις που αντικατοπτρίζουν τον συνδυασμό χρηματοοικονομικής ισχύος και διεθνούς διπλωματίας. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Σαν Φρανσίσκο με 85,3, ακολουθούμενο από τη Βασιλεία με 83,9 και τη Λωζάνη με 83,4.

Η Βοστώνη με 81,2, η Σιγκαπούρη με 80,9 και το Σαν Χοσέ με 80,4 συνεχίζουν τη λίστα, ενώ τη δεκάδα κλείνει το Λουγκάνο με 79,1. Στις επόμενες θέσεις συναντάμε τη Χονολουλού (78,5), την Ουάσινγκτον (78,1), το Λονδίνο (77,9), τη Βέρνη (77,2) και το Ρέικιαβικ (76,3), που αποτελεί τη μοναδική σκανδιναβική παρουσία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το υψηλό κόστος διαβίωσης δεν περιορίζεται στη Νέα Υόρκη. Στην Καλιφόρνια, το Σαν Φρανσίσκο και το Σαν Χοσέ παραμένουν χαρακτηριστικά παραδείγματα πόλεων όπου η ζήτηση για στέγη, κυρίως λόγω του τεχνολογικού τομέα, ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά.

Στη Βοστώνη, η δυναμική της βιοτεχνολογίας και η παρουσία κορυφαίων πανεπιστημίων έχουν ωθήσει τις τιμές προς τα πάνω. Η Ουάσινγκτον, ως έδρα της ομοσπονδιακής διοίκησης, και η Χονολουλού, λόγω γεωγραφικής απομόνωσης και τουριστικής ζήτησης, ενισχύουν την εικόνα ότι η ακρίβεια στις ΗΠΑ προκύπτει από διαφορετικούς παράγοντες που ξεπερνούν τα όρια της τεχνολογίας.

Η Ελβετία, από την άλλη, είναι η χώρα με την πιο συμπαγή παρουσία στην κατάταξη. Έξι πόλεις της βρίσκονται στην πρώτη δεκαπεντάδα, επιβεβαιώνοντας ότι το υψηλό κόστος αποτελεί σταθερό γνώρισμα της χώρας.

Η Ζυρίχη και η Γενεύη ξεχωρίζουν για τον τραπεζικό και διεθνή τους ρόλο, η Βασιλεία και η Λωζάνη για την πανεπιστημιακή και φαρμακευτική τους ισχύ, ενώ Λουγκάνο και Βέρνη για τον συνδυασμό ποιότητας ζωής και περιορισμένης προσφοράς κατοικιών. Ο συνδυασμός υψηλών μισθών, ισχυρού νομίσματος και μικρής κλίμακας αγοράς ακινήτων καθιστά τις ελβετικές πόλεις σχεδόν μόνιμους πρωταγωνιστές σε τέτοιες λίστες.

Η ακρίβεια δεν γνωρίζει σύνορα

Έξω από το δίπολο ΗΠΑ–Ελβετίας, τρεις πόλεις επιβεβαιώνουν ότι η ακρίβεια δεν γνωρίζει σύνορα. Η Σιγκαπούρη, με δείκτη 80,9, δείχνει πώς ένας μικρός αλλά παγκόσμιος κόμβος logistics και χρηματοοικονομικών μπορεί να συνδυάζει υπερβολικό κόστος στέγης με υψηλή κατανάλωση. Το Λονδίνο, με 77,9, παραμένει σταθερά ακριβό, καθώς το real estate διατηρείται σε υψηλά επίπεδα παρά τις επιπτώσεις του Brexit. Το Ρέικιαβικ, με 76,3, διαφοροποιείται ως η μοναδική σκανδιναβική πόλη στον κατάλογο, όπου το μικρό μέγεθος της αγοράς, το υψηλό ενεργειακό κόστος και η εξάρτηση από εισαγωγές επιβαρύνουν τους κατοίκους.

Η σημασία αυτής της κατάταξης υπερβαίνει το πεδίο του καταναλωτή. Για τις επιχειρήσεις, η κατανόηση του κόστους ζωής είναι κρίσιμη, καθώς καθορίζει τις μισθολογικές απαιτήσεις και επηρεάζει την ικανότητα προσέλκυσης εργατικού δυναμικού.

Οι πολυεθνικές αναγκάζονται να προσφέρουν υψηλότερα πακέτα αμοιβών και παροχών για να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε τέτοιες πόλεις. Παράλληλα, οι αγορές ακινήτων σε αυτά τα αστικά κέντρα βρίσκονται διαρκώς στο μικροσκόπιο για ενδείξεις «φούσκας». Στην κατανάλωση, το υψηλό κόστος στεγάζει σημαντικό μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών, περιορίζοντας τη δαπάνη σε λιανεμπόριο και υπηρεσίες.

Για τους επενδυτές, η προσιτότητα μιας πόλης είναι καθοριστικός παράγοντας για το αν θα επιλέξουν μετεγκατάσταση ή ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Σε κρατικό επίπεδο, οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για τη χάραξη πολιτικών στέγασης και κοινωνικής ενίσχυσης.

Το ζητούμενο είναι αν αυτή η εικόνα θα αλλάξει στα επόμενα χρόνια. Ένα πιθανό σενάριο είναι η διατήρηση της κυριαρχίας των τεχνολογικών κόμβων, καθώς η συνεχής ζήτηση για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό θα διατηρεί τις τιμές ψηλά.

Ένα δεύτερο σενάριο είναι η άνοδος αναδυόμενων πόλεων, όπως το Ντουμπάι, η Ντόχα, η Σεούλ, το Χονγκ Κονγκ και το Σίδνεϊ, που συνδυάζουν ισχυρή ανάπτυξη με περιορισμένη στέγη. Η εξέλιξη θα εξαρτηθεί από το αν αυτές οι αγορές θα μπορέσουν να απορροφήσουν τη ζήτηση χωρίς να αναπαράγουν τα φαινόμενα ακρίβειας που βλέπουμε σήμερα.

Η κατάταξη της Numbeo για το 2025 δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει βασικός δείκτης οικονομικής δυναμικής και κοινωνικής ισορροπίας. Οι πόλεις που βρίσκονται στην κορυφή δεν είναι απλώς ακριβές· είναι ταυτόχρονα κέντρα καινοτομίας, χρηματοοικονομικής ισχύος και πολιτικής επιρροής.

Για τους κατοίκους, αυτό σημαίνει υψηλές απαιτήσεις και περιορισμένη προσιτότητα. Για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές, αποτελεί στρατηγικό παράγοντα που καθορίζει τις επόμενες κινήσεις τους. Και για τις ίδιες τις πόλεις, η πρόκληση είναι να διατηρήσουν την ελκυστικότητά τους χωρίς να καταστούν απρόσιτες.

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