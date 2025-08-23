Ρωμανός (ΝΔ): Διαρκής η μάχη ενάντια στα fake news

Ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, επισημαίνει σε ανάρτησή του τη συνεχή απειλή των fake news, αναφερόμενος σε πρόσφατο δημοσίευμα σχετικά με την αγορά σπιτιού στον ουρανοξύστη του Ελληνικού από τη σύζυγο του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ενώ παράλληλα τονίζει την ανάγκη κοινής πολιτικής και μιντιακής προσπάθειας για την αντιμετώπισή των ψευδών ειδήσεων.

Όπως αναφέρει ο κ. Ρωμανός, το συγκεκριμένο site απέσυρε το δημοσίευμα μετά από αποστολή εξωδίκου εκ μέρους της κα Γκραμπόφσκι, τονίζοντας ότι δυστυχώς, μόνο με τέτοιο τρόπο μπορούν να αντιμετωπιστούν (τουλάχιστον εν μέρει) τα ψεύτικα νέα που παράγονται και διαδίδονται συντονισμένα από μηχανισμούς, ψεύτικους λογαριασμούς και «φανταστικά» sites.

Αναφέρεται επίσης στα επαναλαμβανόμενα fake news που εμφανίζονται κάθε Αύγουστο, ιδίως σχετικά με τις πυρκαγιές μετά το 2019, όπως για ανεμογεννήτριες που υποτίθεται πως πρόκειται να εγκατασταθούν στις καμένες περιοχές, ψευδείς πληροφορίες για καμένα νοσοκομεία, φήμες για θανάτους, αλλά και συκοφαντικές επιθέσεις κατά του πρωθυπουργού και της συζύγου του, που σχεδόν καθημερινά κυκλοφορούν.

«Για να μην αναφερθώ στα fake news για δήθεν επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής, που ακόμα πολλοί πιστεύουν παρά τις αναλυτικές και επαναλαμβανόμενες επίσημες διαψεύσεις με στοιχεία. Για να μη θυμηθώ τα επαναλαμβανόμενα fake news για το μεταναστευτικό που επίσης έχουν την τιμητική τους κάθε Δεκαπενταύγουστο, από τη νεκρή Μαρία στον Έβρο για την οποία ποτέ δεν ζητήθηκε μία συγγνώμη, μέχρι όλα όσα ακούμε τώρα από όσους ενοχλούνται με την αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική Πλεύρη που έχει ήδη φέρει θετικά χειροπιαστά αποτελέσματα.

Για να μη σχολιάσω την παραποίηση και τη διαστρέβλωση κάθε δείκτη, κάθε στοιχείου, κάθε δεδομένου, προκειμένου να ενισχύεται το αφήγημα της καταστροφολογίας, του μηδενισμού για ό,τι θετικό γίνεται και των "πλυντηρίων" για ό,τι καταστροφικό έγινε από το 2015 ως το 2019. Με τελικό στόχο βασικά να ξεχάσουμε και να ξαναγραφτεί η ιστορία. Όλα αυτά θα ήταν απλώς γελοία, αν δεν ήταν επικίνδυνα», προσθέτει.

Τέλος ο κ. Ρωμανός υπογραμμίζει ότι τα fake news είναι η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες και βασικό εργαλείο των άκρων παγκοσμίως.

«Δυστυχώς στη χώρα μας τα fake news δεν είναι εργαλείο μόνο των άκρων αλλά και συστημικών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δείγμα αδυναμίας πολιτικής αντιπαράθεσης, που προφανώς εξηγεί και γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει τίποτα ιδιαίτερο… Η μάχη ενάντια στα fake news είναι διαρκής και γίνεται όλο και πιο δύσκολη λόγω της χαλάρωσης των σχετικών κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των κοινωνικών δικτύων. Θα έπρεπε να είναι μια μάχη που να βρίσκει ενωμένο το πολιτικό (και μιντιακό) σύστημα, απέναντι στο φαινόμενο αυτό. Προσπάθειες έχουν γίνει, όπως το παρατηρητήριο Fake News που ξεκινήσαμε το 2019 ως γραφείο Τύπου της ΝΔ, αλλά σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Συνεχίζουμε!», συμπληρώνει.