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Ζαχαράκη: Εξελίσσουμε το σχολείο με δεξιότητες, γνώσεις και αξίες για τα παιδιά
Πολιτική
15:16 - 29 Αυγ 2025

Ζαχαράκη: Εξελίσσουμε το σχολείο με δεξιότητες, γνώσεις και αξίες για τα παιδιά

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίασε στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον προγραμματισμό ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς 2025-2026.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ανταποκρινόμαστε με σχέδιο και συνέπεια στην ανάγκη η εκπαίδευση, από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο αλλά και έως το Πανεπιστήμιο, να προσφέρει σύγχρονα εφόδια, δεξιότητες και αξίες στα παιδιά μας, ώστε να χτίσουν σε στέρεες βάσεις το μέλλον τους και το μέλλον της πατρίδας μας».

Ειδικότερα, η υπουργός, αναφερόμενη στην προετοιμασία του Υπουργείου για την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία, επισήμανε ότι, από την 1η Σεπτεμβρίου οι επιπλέον 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν φέτος θα βρίσκονται στις θέσεις τους ενώ με τον ίδιο γρήγορο ρυθμό προχωρεί και η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας από τους αναπληρωτές. Κεντρικός στόχος της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘΑ είναι να βρίσκονται όλοι, μόνιμοι και αναπληρωτές, εγκαίρως στις τάξεις τους, γεγονός που θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση των κενών που θα προκύψουν.

Οι διορισμοί των 10.000 εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκαν στο διάστημα 12-19 Αυγούστου και έως τις 11 Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι θα έχουν τοποθετηθεί και οι αναπληρωτές.

Στη συνέχεια, η κα Ζαχαράκη παρέθεσε αναλυτικά στοιχεία της στελέχωσης της εκπαίδευσης με μόνιμο προσωπικό.

Συγκεκριμένα φέτος διορίστηκαν:

  • 5.627 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης,
  • 3.196 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
  • 993 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

«Η συνεπής και διαρκής ενίσχυση του δημόσιου σχολείου με μόνιμο προσωπικό αποτελεί κεντρική Κυβερνητική πολιτική. Υπηρετεί τη δέσμευση για αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς διασφαλίζει τη στελέχωση των σχολείων από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Με την προσθήκη των 10.000 νεοδιοριζόμενων – προερχόμενων από τους πίνακες των αναπληρωτών- ο συνολικός αριθμός των νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού προσωπικού, οι οποίοι έχουν καλύψει οργανικά κενά από το 2020 έως και φέτος, ανέρχεται σε 48.653. Δημιουργούμε έναν σταθερό πυρήνα εκπαιδευτικών, που θα προσφέρουν με συνέπεια και αφοσίωση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από την πρώτη σχολική μέρα. Επενδύουμε, ιδιαίτερα, στην ειδική αγωγή, ενισχύουμε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλύπτοντας ουσιαστικά κενά και δίνοντας προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων μας» σημείωσε, χαρακτηριστικά η καΖαχαράκη.

Η υπουργός ενημέρωσε, επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με:

  • τον εκσυγχρονισμό των σχολικών υποδομών μέσα και από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»,
  • την ενίσχυση του Ψηφιακού Σχολείου μέσω των διαδραστικών πινάκων,
  • του ψηφιακού μετασχηματισμού προγραμμάτων σπουδών που έχει ήδη ξεκινήσει από φέτος,
  • τη λειτουργία του Ψηφιακού Φροντιστηρίου,
  • την επιμόρφωση και κατάρτιση 150.000 εκπαιδευτικών εκ των οποίων οι 35.000 της ειδικής αγωγής σε τεχνολογίες,
  • την προμήθεια με σετ ρομποτικής και STEM των σχολείων.

Ειδικότερα

  • 36.000 διαδραστικοί πίνακες έχουν τοποθετηθεί σε 7.000 σχολικές μονάδες. Θα προστεθούν επιπλέον 2.900
  • 117.000 σετ ρομποτικής και STEM διατίθενται σε 11.146 σχολικές μονάδες
  • 150.000 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι 35.000 ειδικής αγωγής επιμορφώνονται σε τεχνολογίες και τη χρήση των διαδραστικών πινάκων
  • ενισχύεται το Ψηφιακό Φροντιστήριο που θα λειτουργήσει για δεύτερη χρονιά, με περισσότερες από 3.500 χιλιάδες ώρες ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων, και στην νοηματική
  • εξοπλίζονται τα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών σε 1500 Γυμνάσια εντός της σχολικής χρονιάς
  • Αντικαθίσταται, αναβαθμίζονται και εμπλουτίζονται τα μουσικά όργανα και ο εξοπλισμός στα 52 Μουσικά Σχολεία της χώρας μέσα στη σχολική χρονιά
  • δημιουργούνται σχολικοί λαχανόκηποι με σκοπό την γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη μαθητών-τριών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων και την υιοθέτηση αντιλήψεων και στάσεων ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες
  • διατίθενται, εντός του έτους, 10.000 απινιδωτών σε σχολεία, με παράλληλη εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες
  • για το πολλαπλό βιβλίο, παρέχεται πρόσβαση από το τέλος του Σεπτεμβρίου 2025 στην ηλεκτρονική μορφή των βιβλίων που έχουν ήδη συγγραφεί με σκοπό μελέτη από εκπαιδευτικούς, ώστε να γίνουν διορθώσεις, με σκοπό την άνοιξη του 2026 να γίνει η τελική επιλογή των βιβλίων που θα χρησιμοποιήσουν για κάθε μάθημα
  • για το eVivlio, είναι η πρώτη εφαρμογή που δίνει σε μαθητές πρόσβαση σε δεκάδες εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή. Ενισχύονται τα ήδη υπάρχοντα με την ηχογράφηση των σχολικών εγχειριδίων
  • εντάσσεται η διδασκαλία του μαθήματος των Οικονομικών στην Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου με σκοπό τον οικονομικό εγγραμματισμό των παιδιών
  • εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των βιβλίων ξένων γλωσσών, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής και καθολική κάλυψη
  • θα λειτουργήσει το πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο σε σωφρονιστικό κατάστημα ενηλίκων, στις φυλακές της Λάρισας.

Επίσης, η υπουργός επεσήμανε και τη λειτουργία των 12 νέων Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων.

Σε ότι αφορά στην εξέλιξη του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και την αναβάθμιση 431 σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα η Σοφία Ζαχαράκη, επεσήμανε τη δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο Γ’ Γυμνάσιο Ζωγράφου, για συνέχιση και επέκταση του προγράμματος προκειμένου να καλυφθούν ακόμη περισσότερα σχολεία.

«Τους τελευταίους μήνες είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πολλά σχολεία και να δω από κοντά πόσο αλλάζει η καθημερινότητα των παιδιών και των εκπαιδευτικών όταν οι χώροι όπου ζουν και μαθαίνουν αναβαθμίζονται πραγματικά. Σήμερα, οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε 431 σχολικές μονάδες, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, όταν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αυτών θα έχει ολοκληρωθεί. Γνωρίζω, βέβαια, ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις και μέσα στη σχολική χρονιά. Δεσμεύομαι όμως ότι αυτό θα γίνεται με τρόπο που δεν θα διαταράσσει την καθημερινότητα των μαθητών και των δασκάλων τους» τόνισε η κα Ζαχαράκη.

Καταλήγοντας, η υπουργος Παιδείας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι μετά από 17 χρόνια θα χτυπήσει ξανά το κουδούνι του δημοτικού σχολείου στην Ψέριμο, ώστε οι δυο μικροί μαθητές που ολοκλήρωσαν το νηπιαγωγείο στο νησί να μην χρειαστεί να μετακινηθούν στην Κάλυμνο. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα τοποθετηθεί δάσκαλος είτε από τους νεοδιοριζόμενους, είτε μέσω απόσπασης εκπαιδευτικού από την Κάλυμνο.

«Είναι μια μεγάλη πρόκληση για τη χώρα και την Κυβέρνηση μας, να διαχειριστεί τα σκληρά δεδομένα του δημογραφικού. Παρά τις δυσκολίες, οφείλουμε να δίνουμε το μήνυμα ότι κανένα παιδί, σε κανένα ακριτικό νησί, δεν θα μείνει χωρίς εκπαίδευση. Διασφαλίζουμε ότι οι μικροί μαθητές στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο της Ψερίμου θα έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης με όλα τα παιδιά της χώρας. Οι πέντε οικογένειες, θα μείνουν στον τόπο τους με τα παιδιά τους», σημείωσε.

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