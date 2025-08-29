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ΥΠΑΑΤ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:58 - 29 Αυγ 2025

ΥΠΑΑΤ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων

Reporter.gr Newsroom
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Παρατείνεται έως την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης για την Πρόσκληση Π3-73-1.1 «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων» – Δράση 2: «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027).

Η απόφαση (αρ. πρωτ. 230742/29-08-2025) ελήφθη σε συνεργασία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 169.000.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ελλάδα. Η δράση στοχεύει στην αποδοτικότερη χρήση νερού στη γεωργία μέσω έργων ταμίευσης, εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων και συστημάτων εξοικονόμησης πόρων.

Δικαιούχοι:

  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων.
  • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Δ/νση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
  • Περιφέρειες (Αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν την ευθύνη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων).

Χρηματοδοτούμενα έργα:

  • Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση αρδευτικών δικτύων
  • Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
  • Έργα ταμίευσης νερού και συνοδά αρδευτικά δίκτυα
  • Έργα εξοικονόμησης ενέργειας στην άρδευση
  • Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και γεωργίας ακριβείας
  • Χρήση ανακυκλωμένων υδάτων και τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδάτων

Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Προϋπολογισμός αιτήσεων:

  • Ελάχιστος: 5.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
  • Μέγιστος: 105.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΑΠ, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης (ΑΔΑ: 6ΘΜΜ4653ΠΓ-Ε22) έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις επίσημες ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ και του ΣΣ ΚΑΠ.

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