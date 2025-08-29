ΥΠΑΑΤ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων

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Παρατείνεται έως την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης για την Πρόσκληση Π3-73-1.1 «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων» – Δράση 2: «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027).

Η απόφαση (αρ. πρωτ. 230742/29-08-2025) ελήφθη σε συνεργασία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 169.000.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ελλάδα. Η δράση στοχεύει στην αποδοτικότερη χρήση νερού στη γεωργία μέσω έργων ταμίευσης, εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων και συστημάτων εξοικονόμησης πόρων.

Δικαιούχοι:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Δ/νση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Περιφέρειες (Αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν την ευθύνη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων).

Χρηματοδοτούμενα έργα:

Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση αρδευτικών δικτύων

Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Έργα ταμίευσης νερού και συνοδά αρδευτικά δίκτυα

Έργα εξοικονόμησης ενέργειας στην άρδευση

Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και γεωργίας ακριβείας

Χρήση ανακυκλωμένων υδάτων και τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδάτων

Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Προϋπολογισμός αιτήσεων:

Ελάχιστος: 5.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Μέγιστος: 105.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΑΠ, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης (ΑΔΑ: 6ΘΜΜ4653ΠΓ-Ε22) έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις επίσημες ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ και του ΣΣ ΚΑΠ.