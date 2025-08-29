ΥΠΑΑΤ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων

Η απόφαση (αρ. πρωτ. 230742/29-08-2025) ελήφθη σε συνεργασία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα.
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 169.000.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ελλάδα. Η δράση στοχεύει στην αποδοτικότερη χρήση νερού στη γεωργία μέσω έργων ταμίευσης, εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων και συστημάτων εξοικονόμησης πόρων.
Δικαιούχοι:
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων.
- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Δ/νση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
- Περιφέρειες (Αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν την ευθύνη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων).
Χρηματοδοτούμενα έργα:
- Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση αρδευτικών δικτύων
- Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
- Έργα ταμίευσης νερού και συνοδά αρδευτικά δίκτυα
- Έργα εξοικονόμησης ενέργειας στην άρδευση
- Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και γεωργίας ακριβείας
- Χρήση ανακυκλωμένων υδάτων και τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδάτων
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας.
Προϋπολογισμός αιτήσεων:
- Ελάχιστος: 5.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
- Μέγιστος: 105.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΑΠ, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης (ΑΔΑ: 6ΘΜΜ4653ΠΓ-Ε22) έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις επίσημες ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ και του ΣΣ ΚΑΠ.