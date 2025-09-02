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Κατέρρευσαν οι ευρωαγορές: Η στερλίνα υποχώρησε 1,2% έναντι του δολαρίου εν μέσω δημοσιονομικών ανησυχιών
Χρηματιστήρια
19:59 - 02 Σεπ 2025

Κατέρρευσαν οι ευρωαγορές: Η στερλίνα υποχώρησε 1,2% έναντι του δολαρίου εν μέσω δημοσιονομικών ανησυχιών

Reporter.gr Newsroom
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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου κατέγραψαν τη χειρότερη συνεδρίαση του τελευταίου μήνα, καθώς οι δημοσιονομικές ανησυχίες ενίσχυσαν το αρνητικό κλίμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,50% στις 543.16 μονάδες, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από την 1η Αυγούστου.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX βυθίστηκε κατά 2,21% στις 23.505,26 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με απώλειες 0,70% στις 7.707,90 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 αποδυναμωμένος κατά 0,87% στις 9.116,69 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX υποχώρησε κατά 1,49% στις 14.717,30 μονάδες, ο ιταλικός MIB σημείωσε απώλειες 1,61% στις 41.727,58 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε αποδυναμωμένος κατά 1,71% στις 7.677,58 μονάδες.

Η εικόνα διαμορφώθηκε εν μέσω παγκόσμιας ανόδου των αποδόσεων ομολόγων. Στις ΗΠΑ, οι επενδυτές ανησύχησαν από το ενδεχόμενο απώλειας εσόδων μετά από δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομους τους περισσότερους από τους παγκόσμιους δασμούς του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που ώθησε τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υψηλότερα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998, ενώ οι αγορές έχουν στραμμένα τα βλέμματα σε έναν πολιτικό ανασχηματισμό που θεωρείται προετοιμασία για τον πολυαναμενόμενο προϋπολογισμό που αναμένεται τους επόμενους μήνες. Η βρετανική στερλίνα κατέγραψε απώλειες 1,25% έναντι του δολαρίου, διαμορφούμενη στα 1,338 δολάρια.

Η απόδοση του γαλλικού 30ετούς ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009, ενόψει της πρότασης δυσπιστίας της επόμενης εβδομάδας, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησης λόγω της σφοδρής διαμάχης για τον προϋπολογισμό.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης που ανακοινώθηκαν την Τρίτη έδειξαν άνοδο στο 2,1% για τον Αύγουστο, ελαφρώς υψηλότερη από τις προβλέψεις.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, η μετοχή της Fresenius Medical Care στη Φρανκφούρτη υποχώρησε 5,3% μετά την υποβάθμιση της αξιολόγησής της από την UBS σε «Πώληση».

Στην Ιταλία, στην ασταθή ιστορία της τραπεζικής ενοποίησης, η κρατικά υποστηριζόμενη Monte dei Paschi ενίσχυσε την προσφορά της για την Mediobanca, προσθέτοντας μετρητό 0,90 ευρώ (1,05 δολάρια) ανά μετοχή, βελτιώνοντας την αρχική πρόταση που προέβλεπε ανταλλαγή 2,533 δικών της μετοχών για κάθε μετοχή της Mediobanca.

Η νέα πρόταση αντιστοιχεί σε premium 11,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Mediobanca στις 23 Ιανουαρίου. Η ιταλική τράπεζα έχει απορρίψει μέχρι τώρα το ενδιαφέρον της Monte dei Paschi, απορρίπτοντας την αρχική πρόταση εξ ολοκλήρου σε μετοχές που λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η αποτυχία του περασμένου μήνα να κερδίσει η Mediobanca τη στήριξη των μετόχων για την προτεινόμενη εξαγορά της Banca Generali, μια κίνηση που θεωρήθηκε ως αμυντική στρατηγική, έχει οδηγήσει ορισμένους αναλυτές να επανεκτιμήσουν τις πιθανότητες της τράπεζας να αποφύγει τελικά μια εξαγορά.

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