ΠΑΣΟΚ – Η «Μαύρη Βίβλος» της διακυβέρνησης ΝΔ: Κόστος διαβίωσης και κοινωνικές ανισότητες στο επίκεντρο

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) και η δεύτερη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το ΠΑΣΟΚ υπό τον τίτλο «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε». Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αναδείξει όπως αναφέρει, τη «Μαύρη Βίβλο» των πεπραγμένων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στη σημερινή συνέντευξη η συζήτηση κινήθηκε γύρω από το κόστος διαβίωσης και τις κοινωνικές ανισότητες.

Ομιλητές ήταν οι Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης και σκοπός τους να αναδείξουν την αναξιοπιστία της κυβέρνησης σε πέντε βασικούς άξονες που αφορούν την ακρίβεια, την ενέργεια, το ιδιωτικό χρέος, τα εργασιακά και την υγεία.

Ι. Ακρίβεια

Όσον αφορά στην ακρίβεια, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει πως – σε αντίθεση με τις κυβερνητικές υποσχέσεις για μείωση των τιμών και έλεγχο της ακρίβειας – αυτό που επετεύχθη από το 2019 μέχρι σήμερα είναι αυξήσεις σε όλα τα είδη, με ενδεικτικό παράδειγμα τα τρόφιμα που ανέβηκαν κατά 34%.

Έτσι, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι:

Παραμένουμε σταθερά δεύτεροι από το τέλος στην Ευρώπη ως προς την αγοραστική μας δύναμη.

Η κυβέρνηση αρνείται διαρκώς να δώσει στη δηµοσιότητα τα προϊόντα για τα οποία επιβάλλονται τα πρόστιµα και το ύψος του θεωρουµένου παρανόµου κέρδους.

Εκκρεμούν ή καταπίπτουν εκατοντάδες εκατοµµύρια υπερκέρδη των πολυεθνικών.

Σχετικά με τα ασφάλιστρα υγείας, το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει ότι αυξήθηκαν σχεδόν 30%, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση υποχώρησε μόνο αφού της ασκήθηκε πίεση από το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και δέχτηκε να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού με βάση την ΕΛΣΤΑΤ, κάτι, ωστόσο, που θα ισχύσει από το 2026, κάνοντας «ακόμη ένα χρόνο δώρο στις ασφαλιστικές».

Ακόμη, αναφορικά με τις τραπεζικές χρεώσεις, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως και εδώ οι παρεμβάσεις έγιναν κατόπιν πιέσεων, ενώ καταγγέλλει τα «δωράκια στις ακτοπλοϊκές εταιρίες µε µείωση λιµενικών τελών κατά 50%» και τις συνολικές αυξήσεις στα εισιτήρια κατά 37% σε διάστημα πενταετίας.

Για πλήρη απαξίωση του καταναλωτικού κινήματος κάνει ακόμη λόγο η «Μαύρη Βίβλος» των 6 ετών διακυβέρνησης ΝΔ, αφήνοντας αιχμές πως στόχος της ΝΔ είναι η αφωνία του καταναλωτικού κινήµατος, που επέβαλε και µε νόµο.

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ΙΙ. Ενέργεια

Όσον αφορά το κόστος ενέργειας, το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει «6 χρόνια αστοχιών και ακρίβειας στις τιμές του ηλεκτρισμού», αναφέροντας ότι από 15,51 λεπτά το 2019 οι Έλληνες πληρώνουν 23,49 λεπτά την kWh το 2025. Η τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος σήµερα είναι αυξηµένη κατά 51% σε σχέση µε το 2019, σημειώνεται ακόμη.

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι η επιβάρυνση στα ελληνικά νοικοκυριά είναι κατά πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε την Ε.Ε. των 27 και πως η ψαλίδα των τιµών σε Ελλάδα και Ε.Ε. διευρύνεται και αναµένεται να µεγαλώσει περαιτέρω το 2025.

Ως προς τις τιμές ρεύματος με όρους Αγοραστικής Δύναμης, σημειώνεται πως η Ελλάδα είναι η 9η ακριβότερη χώρα στο ρεύµα µε όρους Αγοραστικής Δύναµης στην Ευρώπη, με τη θέση της διαρκώς να επιδεινώνεται.

Ως βασικό δείκτη ενεργειακής φτώχειας αναφέρει το ΠΑΣΟΚ την αδυναμία θέρμανσης των νοικοκυριών, σημειώνοντας ότι το 2024 η Ελλάδα βρισκόταν στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία.

«Η Κυβέρνηση παρά τα διαθέσιµα κονδύλια δεν µπορεί να κλείσει ούτε ένα Πρόγραµµα Εξοικονόµησης, θέτοντας τα ευάλωτα νοικοκυριά σε οµηρία και σε καθεστώς ενεργειακής φτώχειας», υπογραμμίζεται, ενώ ως προς την αύξηση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η ακρίβεια δεν είναι εισαγόµενη. Είναι κυβερνητική επιλογή της Νέας Δηµοκρατίας».

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ΙΙΙ. Εργασία

«Από το 2019 έως το 2025 η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας προχώρησε σε µια σειρά νοµοθετικών παρεµβάσεων που διαµόρφωσαν ένα νέο τοπίο στην αγορά εργασίας», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Με πρόσχηµα τον “παραγωγικότητα” και την “ευελιξία”, στην πράξη αποδυναµώθηκαν θεµελιώδη εργασιακά δικαιώµατα, περιορίστηκαν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις, διευρύνθηκαν οι δυνατότητες αναιτιολόγητης απόλυσης και επιβλήθηκαν νέοι περιορισµοί στο συνδικαλιστικό και απεργιακό δικαίωµα.»

Επιχειρώντας μία αναλυτική καταγραφή, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει τα βασικά σημεία σταθμούς κατά τα οποία επήλθαν αλλαγές στο εργασιακό από το 2019 μέχρι σήμερα, ενώ ακόμη υποστηρίζει πως είναι ιδιαίτερα προβληματική η λειτουργία του ΕΦΚΑ. Σημειώνει, δε, ότι βάσει στοιχείων της Eurostat, η Ελλάδα (για το 2025) είναι στη χειρότερη θέση µεταξύ των χωρών της Ε.Ε., ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει επαρκή στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας.

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IV. Ιδιωτικό Χρέος

«Τους τελευταίους 18 µήνες το συνολικό ληξιπρόθεσµο ιδιωτικό χρέος (προς τράπεζες και Δηµόσιο) αυξήθηκε κατά σχεδόν 10 δισ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 225 δισ. ευρώ. Το ληξιπρόθεσµο χρέος προς τις Δ.Ο.Υ. για τον Μάιο 2025, σύµφωνα µε στοιχεία της Α.Δ.Α.Ε., ανέρχεται σε 110,78 δισ. Ευρώ (από 107 δισ. ένα έτος πριν), εκ των οποίων 26,45 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης. Η οφειλή αφορά περισσότερα από 4,6 εκατοµµύρια Α.Φ.Μ.», αναφέρει η «Μαύρη Βίβλος», με το ΠΑΣΟΚ να εστιάζει ιδιαίτερα στα «κόκκινα» δάνεια και τους πλειστηριασμούς, καθώς επίσης και στην κερδοφορία των τραπεζών.

Ειδική αναφορά γίνεται, ακόμη, και στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τα οποία χορηγήθηκαν κατά την περίοδο 2006-2009 και περισσότερες από 55.000 οικογένειες παραμένουν «εγκλωβισμένες», όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

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V. Υγεία

Στον τομέα της υγείας, η κριτική είναι εξίσου σφοδρή, με το ΠΑΣΟΚ να αναφέρει ότι «η κατάσταση είναι πλέον οριακή», επικαλούμενο μία σειρά στοιχείων που έχουν καταγράψει διεθνείς οργανισμοί και ευρωπαϊκές στατιστικές.

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα είναι «πρωταθλήτρια» στις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας, ενώ κάνει λόγο για «σιωπηρή ιδιωτικοποίηση» της υγείας, αλλά και για «σιωπηρή φτωχοποίηση των ευάλωτων» και εγκατάλειψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Κατηγορεί, τέλος, την κυβέρνηση πως έχει μετατρέψει την υγεία σε «πεδίο ψευδών υποσχέσεων», αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Οι πολίτες πληρώνουν περισσότερα και λαµβάνουν λιγότερα. Ανάγκες ακάλυπτες, ανισότητες µεγαλύτερες, το ΕΣΥ αποδυναµώνεται µεθοδικά».

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Δείτε τη συνέντευξη Τύπου: