ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μιχαηλίδου: Ισοβιότητα στην τριτεκνική ιδιότητα - Σταδιακή σύγκλιση τριτέκνων-πολυτέκνων
Πολιτική
14:01 - 03 Σεπ 2025

Μιχαηλίδου: Ισοβιότητα στην τριτεκνική ιδιότητα - Σταδιακή σύγκλιση τριτέκνων-πολυτέκνων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε σε συνέντευξή της ότι το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή αποδίδει ισόβια την τριτεκνική ιδιότητα στους γονείς τριών τέκνων.

Μιλώντας στο MEGA, η κα Μιχαηλίδου ανέφερε πως η παραπάνω ενέργεια είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της σταδιακής σύγκλισης τριτέκνων – πολυτέκνων, ενώ υπενθύμισε ότι το έχει εξαγγείλει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η υπουργός εξήγησε ότι: «εκείνο που ισχύει μέχρι σήμερα είναι ότι ένας τρίτεκνος γονέας, όταν το παιδί του το τρίτο ενηλικιώνεται, δεν αναγνωρίζεται πλέον ως τρίτεκνος από το κράτος και χάνει τα προνόμια που αποδίδει η Πολιτεία στην τρίτεκνη οικογένεια. Αυτό αλλάζει».

Στη συνέχεια, η υπουργός αναφέρθηκε στις πολιτικές του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπως το Πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ, τα vouchers για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, τονίζοντας ότι σε όλα τα προγράμματα η τρίτεκνη οικογένεια μοριοδοτείται ισότιμα με την πολύτεκνη οικογένεια.

Σχετικά με τις φοροαπαλλαγές τριτέκνων και πολυτέκνων, η κα Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη, αλλά: «όλο αυτό είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση. Χρειάστηκε πολύ υπεύθυνη οικονομική πολιτική από τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οφείλαμε να κρατήσουμε τα πράγματα πιο λελογισμένα, για να μπορούμε, σήμερα, μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής και της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, να έχουμε περισσότερα φορολογικά έσοδα και να προχωρήσουμε σε μειώσεις φόρων».

Στα τρέχοντα και σημαντικά προγράμματα του ΥΚΟΙΣΟ για την αντιμετώπιση του στεγαστικού και δημογραφικού ζητήματος, η κα Μιχαηλίδου μίλησε, με παραδείγματα, για τη στόχευση και τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου της Κοινωνικής Αντιπαροχής, για τη συνεργασία του ΥΚΟΙΣΟ με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων για κατοικίες στρατιωτικών και κοινωνική στέγη, καθώς και για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Καλώδιο γιοκ» και νέα δεδομένα
Ανεμοδείκτης

«Καλώδιο γιοκ» και νέα δεδομένα

Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση - Οι ποινές και όσα ισχύουν μέσω 21 ερωτοαπαντήσεων
Πολιτική

Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση - Οι ποινές και όσα ισχύουν μέσω 21 ερωτοαπαντήσεων

Πετρέλαιο: Σημαντικές απώλειες καθώς ο ΟΠΕΚ+ εξετάζει αύξηση της παραγωγής - Ξεπέρασε τα 3.600 δολάρια ο χρυσός
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Σημαντικές απώλειες καθώς ο ΟΠΕΚ+ εξετάζει αύξηση της παραγωγής - Ξεπέρασε τα 3.600 δολάρια ο χρυσός

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μιχαηλίδου: Επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών - Οι δικαιούχοι
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών - Οι δικαιούχοι

Σπίτι μου Ι και ΙΙ: Τα στοιχεία που παρουσιάζει η κυβέρνηση για την επιτυχία των προγραμμάτων
Ακίνητα

Σπίτι μου Ι και ΙΙ: Τα στοιχεία που παρουσιάζει η κυβέρνηση για την επιτυχία των προγραμμάτων

Μιχαηλίδου: Στις 15/6 ανοίγει η πλατφόρμα για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» – Όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος
Ακίνητα

Μιχαηλίδου: Στις 15/6 ανοίγει η πλατφόρμα για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» – Όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για γονείς πλήρους απασχόλησης - Τα κριτήρια
Ειδήσεις

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για γονείς πλήρους απασχόλησης - Τα κριτήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
21/06/2026 - 15:15

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

Magazino
21/06/2026 - 14:48

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ