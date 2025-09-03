Μιχαηλίδου: Ισοβιότητα στην τριτεκνική ιδιότητα - Σταδιακή σύγκλιση τριτέκνων-πολυτέκνων

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε σε συνέντευξή της ότι το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή αποδίδει ισόβια την τριτεκνική ιδιότητα στους γονείς τριών τέκνων.

Μιλώντας στο MEGA, η κα Μιχαηλίδου ανέφερε πως η παραπάνω ενέργεια είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της σταδιακής σύγκλισης τριτέκνων – πολυτέκνων, ενώ υπενθύμισε ότι το έχει εξαγγείλει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η υπουργός εξήγησε ότι: «εκείνο που ισχύει μέχρι σήμερα είναι ότι ένας τρίτεκνος γονέας, όταν το παιδί του το τρίτο ενηλικιώνεται, δεν αναγνωρίζεται πλέον ως τρίτεκνος από το κράτος και χάνει τα προνόμια που αποδίδει η Πολιτεία στην τρίτεκνη οικογένεια. Αυτό αλλάζει».

Στη συνέχεια, η υπουργός αναφέρθηκε στις πολιτικές του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπως το Πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ, τα vouchers για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, τονίζοντας ότι σε όλα τα προγράμματα η τρίτεκνη οικογένεια μοριοδοτείται ισότιμα με την πολύτεκνη οικογένεια.

Σχετικά με τις φοροαπαλλαγές τριτέκνων και πολυτέκνων, η κα Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη, αλλά: «όλο αυτό είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση. Χρειάστηκε πολύ υπεύθυνη οικονομική πολιτική από τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οφείλαμε να κρατήσουμε τα πράγματα πιο λελογισμένα, για να μπορούμε, σήμερα, μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής και της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, να έχουμε περισσότερα φορολογικά έσοδα και να προχωρήσουμε σε μειώσεις φόρων».

Στα τρέχοντα και σημαντικά προγράμματα του ΥΚΟΙΣΟ για την αντιμετώπιση του στεγαστικού και δημογραφικού ζητήματος, η κα Μιχαηλίδου μίλησε, με παραδείγματα, για τη στόχευση και τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου της Κοινωνικής Αντιπαροχής, για τη συνεργασία του ΥΚΟΙΣΟ με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων για κατοικίες στρατιωτικών και κοινωνική στέγη, καθώς και για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο.