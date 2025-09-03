Ανάρτηση Μητσοτάκη στο TikTok – Οι 11 κυβερνητικές πρωτοβουλίες του Αυγούστου

«Πάμε να κάνουμε ένα challenge; Θα προσπαθήσω να πω σε ένα λεπτό όσα κάναμε τον προηγούμενο μήνα», προαναγγέλλει αρχικά ο πρωθυπουργός και συνεχίζει: «Παραδώσαμε στην κυκλοφορία τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου. Για πρώτη φορά οι πολίτες αξιολόγησαν το ΕΣΥ. Τα 4 πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια πήραν άδεια λειτουργίας. Σχεδόν 9.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις στα σχολεία μας. Μηδενίστηκαν οι χρεώσεις για αναλήψεις από ATM ελληνικών τραπεζών και μπήκε πλαφόν στις χρεώσεις από μηχανήματα τρίτων παρόχων. ‘Αρχισε να λειτουργεί η νέα ψηφιακή εφαρμογή “My Street”».
«Εδώ κάτι αλλάζει ή εδώ πολλά αλλάζουν. Και συνεχίζουμε!» καταλήγει.
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Πάμε να κάνουμε ένα challenge;♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis