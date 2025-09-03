Ανάρτηση Μητσοτάκη στο TikTok – Οι 11 κυβερνητικές πρωτοβουλίες του Αυγούστου

Στα έργα και τις πολιτικές της κυβέρνησης που υλοποιήθηκαν μέσα στον Αύγουστο αναφέρεται σε ανάρτησή του στο TikTok ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πάμε να κάνουμε ένα challenge; Θα προσπαθήσω να πω σε ένα λεπτό όσα κάναμε τον προηγούμενο μήνα», προαναγγέλλει αρχικά ο πρωθυπουργός και συνεχίζει: «Παραδώσαμε στην κυκλοφορία τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου. Για πρώτη φορά οι πολίτες αξιολόγησαν το ΕΣΥ. Τα 4 πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια πήραν άδεια λειτουργίας. Σχεδόν 9.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις στα σχολεία μας. Μηδενίστηκαν οι χρεώσεις για αναλήψεις από ATM ελληνικών τραπεζών και μπήκε πλαφόν στις χρεώσεις από μηχανήματα τρίτων παρόχων. ‘Αρχισε να λειτουργεί η νέα ψηφιακή εφαρμογή “My Street”».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτει πως: «Ανακοινώθηκε νέα επέκταση του φράχτη στον Έβρο κατά 5 χιλιόμετρα. Κατατέθηκε και ψηφίζεται την άλλη εβδομάδα το πρόγραμμα της κυβέρνησης για κοινωνική αντιπαροχή και για προσιτή στέγη, αξιοποιώντας περιουσία του δημοσίου. Ψηφίστηκε το νέο πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες και οδηγεί μέχρι και σε απόλυση τους αρνητές αξιολόγησης. Μειώθηκαν σημαντικά οι παράνομες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, χάρη στα έκτακτα μέτρα τα οποία λάβαμε», συμπληρώνοντας πως: «Σημειώθηκε ρεκόρ απασχόλησης, αλλά και ρεκόρ δηλωμένων υπερωριών στους κλάδους εκείνους όπου εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας».

«Εδώ κάτι αλλάζει ή εδώ πολλά αλλάζουν. Και συνεχίζουμε!» καταλήγει.