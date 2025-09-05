ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εξάρχου: Απαιτείται νέα προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μεγάλων υποδομών στην Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13:47 - 05 Σεπ 2025

Εξάρχου: Απαιτείται νέα προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μεγάλων υποδομών στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για την πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και την επόμενη ημέρα της κατασκευαστικής αγοράς μίλησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστο Δήμα, στο 5o Thessaloniki Metropolitan Summit.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η αγορά των κατασκευών στην Ελλάδα διανύει την καλύτερη φάση των τελευταίων 25 ετών και για το λόγο αυτό εκδηλώνεται διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τους Ελληνικούς κατασκευαστικούς Ομίλους. Η επιτυχία αυτή, συμπλήρωσε, οφείλεται στην αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει τα μεγάλα έργα υποδομής.

Ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας στα έργα

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR σχολίασε ότι, εάν θέλουμε να είναι βιώσιμη η ανάπτυξη των κατασκευών στο μέλλον, θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την παραγωγή των δημοσίων έργων, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη χρηματοδότηση, την μελετητική τους ωριμότητα και την αντιμετώπιση των χρονικών καθυστερήσεων.

Ο κ. Εξάρχου παρατήρησε ότι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά πρέπει να προσδιορίσουν το μέλλον των υποδομών στην Ελλάδα, κάτι που ήδη γίνεται στα έργα παραχώρησης, τα οποία διέπονται από ένα πιο αυστηρό καθεστώς, εξαιτίας της τραπεζικής τους χρηματοδότησης και των αυξημένων κριτηρίων που αυτή επιβάλλει. Και για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη κατηγορία έργων υλοποιείται εμπρόθεσμα και εντός προϋπολογισμού, προς όφελος τόσο του κράτους όσο και της αγοράς, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στο Α’ τρίμηνο του 2026 η επέκταση Καλαμαριάς

Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για την πορεία του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, στο οποίο έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτροδότησης της γραμμής. Και τόνισε ότι, εφόσον προχωρά η ροή της χρηματοδότησης του έργου κανονικά, σε συνδυασμό με τα μέτρα επιτάχυνσης των εργασιών που έχει λάβει ο Όμιλος AKTOR, όπως η λειτουργία 3 βαρδιών ανά ημέρα, η επανάληψη της επιτυχίας της ολοκλήρωσης της κύριας γραμμής του Μετρό θα είναι εφικτή, σημειώνοντας ότι ο στόχος για άνοιγμα της γραμμής στο Α’ τρίμηνο του 2026 θα επιτευχθεί.

Σημαντική επιτυχία η εξαγορά της HSBC Μάλτας

Ο κ. Εξάρχου, υπό την ιδιότητα του Partner της Thrivest Holdings, αναφέρθηκε και στην επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank. Όπως τόνισε, με την εξαγορά η τράπεζα θα αυξήσει σημαντικά την αξία της, έχοντας παράλληλα σχεδόν μηδενικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο, αλλά και κεφαλαιοποίηση της τάξης των €2,5 δισ..

Και χαρακτήρισε την συγκεκριμένη εξαγορά μία σημαντική επιτυχία τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για τους μετόχους και κυρίως το πρώην Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) καθώς του δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσει τα χρήματα που επένδυσε για την εξυγίανση της πρώην Τράπεζας Αττικής με κέρδος. Όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου, αυτό δικαιώνει την προσπάθεια της κυβέρνησης να στηρίξει τη δημιουργία του 5 ου τραπεζικού πυλώνα και η εξαγορά της HSBC Μάλτας αποτελεί μία εκδήλωση αυτής της δικαίωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 13:53
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μιχαηλίδου: Υψηλότερα τα εισοδηματικά όρια για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Υψηλότερα τα εισοδηματικά όρια για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Καμμένος: Αν συνεχίσουν τον πόλεμο εναντίον μου θα επιστρέψω στην πολιτική
Πολιτική

Καμμένος: Αν συνεχίσουν τον πόλεμο εναντίον μου θα επιστρέψω στην πολιτική

Μικρή ανάκαμψη στην Ευρωζώνη: Αύξηση ΑΕΠ 0,1% και σταθερή απασχόληση στο Β’ τρίμηνο 2025
Οικονομία

Μικρή ανάκαμψη στην Ευρωζώνη: Αύξηση ΑΕΠ 0,1% και σταθερή απασχόληση στο Β’ τρίμηνο 2025

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άλμα 36,9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις στο τετράμηνο με 1 εκατ. περισσότερους τουρίστες
Οικονομία

Άλμα 36,9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις στο τετράμηνο με 1 εκατ. περισσότερους τουρίστες

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής
Άλλοι Αρθρογράφοι

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Η Postbank του Ομίλου Eurobank γιόρτασε 35 χρόνια παρουσίας στη Βουλγαρία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Postbank του Ομίλου Eurobank γιόρτασε 35 χρόνια παρουσίας στη Βουλγαρία

Ελληνική οικονομία: Η ακτινογραφία της ανταγωνιστικότητας - Γιατί έχει... κολλήσει στην 50η θέση
Οικονομία

Ελληνική οικονομία: Η ακτινογραφία της ανταγωνιστικότητας - Γιατί έχει... κολλήσει στην 50η θέση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
23/06/2026 - 07:39

Λαζόπουλος και Άδωνις βρήκαν σημείο... επαφής στον Ανδρουλάκη

Ναυτιλία
23/06/2026 - 06:55

Εφοπλιστές και αεροπορικές εταιρείες ζητούν να επιστρέψουν τα έσοδα του ETS στην πράσινη μετάβαση

Ειδήσεις
22/06/2026 - 23:41

Τραμπ: Εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ – Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 23:32

Wall Street: Αναζήτηση κατεύθυνσης με «βαρίδι» την τεχνολογία

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 23:06

JPMorgan: Η πτώση του πετρελαίου μπορεί να «φρενάρει» τις ευρωπαϊκές μετοχές

Πολιτική
22/06/2026 - 22:40

Βουλή: Θετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 22:28

Έφυγε από τη ζωή ο συνιδρυτής του Ομίλου ΑΒΑΞ Κωνσταντίνος Κουβαράς

Ειδήσεις
22/06/2026 - 22:16

Ερντογάν: Χαιρέτισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες προσπάθειες υπονόμευσης

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 22:05

THEON: Νέες παραγγελίες ύψους περίπου €70 εκατ. και περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης

Ειδήσεις
22/06/2026 - 21:45

Επίθεση σε εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης

Magazino
22/06/2026 - 21:27

Ο Μέσι έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Μουντιάλ

Πολιτική
22/06/2026 - 21:09

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε μια επανάσταση παραγωγικότητας – Απαραίτητες οι ελεγκτικές εταιρείες για βιώσιμες επενδύσεις

Πολιτική
22/06/2026 - 20:43

Εγκαινιάστηκε το κτίριο Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου – Μητσοτάκης: «Ένα υπερσύχρονο ψηφιακό οχυρό»

Πολιτική
22/06/2026 - 20:31

Υπερταμείο τέλος: Έρχεται το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο – «Άλλαξε ο Μανωλιός…», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 19:59

«Φρένο» στη φημολογία για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Λαγκάρντ

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 19:41

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/06/2026 - 19:30

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:25

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ίδιων μετοχών έναντι €9,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:18

Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
22/06/2026 - 19:17

Νεμπής (ΟΤΕ): Δεν μπορεί να υπάρξει AI-ready οικονομία χωρίς AI-ready τηλεπικοινωνιακές υποδομές

Πολιτική
22/06/2026 - 18:50

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/06/2026 - 18:45

Έπεσαν οι υπογραφές για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:35

Επένδυση €250 εκατ. για το νέο Καραϊσκάκη – «Πράσινο φως» από τον Δήμο Πειραιά

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:27

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Λάρισα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:14

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 18:12

Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Πολιτική
22/06/2026 - 18:05

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει» – Νέο όνομα, νέος ρόλος για το Υπερταμείο

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:41

Πάπας Λέων: Οι ηγέτες ταΐζουν τους πολέμους αντί τους πεινασμένους

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 17:36

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:34

Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για συστηματική παρενόχληση ανήλικης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ