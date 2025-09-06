Τσουκαλάς: Το φορολογικό αφήγημα της κυβέρνησης έχει καταρρεύσει – Ο Τσίπρας διατύπωσε θέσεις ΠΑΣΟΚ

Σε δηλώσεις του ενόψει της ΔΕΘ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, κατηγορώντας την για οικονομική αποτυχία, κοινωνική στασιμότητα και αθέτηση υποσχέσεων, ενώ παρουσιάζει τις βασικές θέσεις του κόμματος για την επόμενη μέρα.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στο MEGA:

Αρχικά, ο κ. Τσουκαλάς διερωτήθηκε: «Είναι επιτυχία σε έξι χρόνια, σε μία χώρα χωρίς μνημόνιο, με 70 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, νέα ΚΑΠ, ΕΣΠΑ το ότι αυξήθηκε μόνο 4 μονάδες, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη ανεβαίνει με πολύ πιο μεγάλο ρυθμό; Είστε υπερήφανοι για αυτό; Μιλάτε σοβαρά; Αυτό είναι ομολογία πλήρους αποτυχίας», απαντώντας στην αναφορά της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννας Ευθυμίου, στο πλαίσιο της συζήτησης, στην αναιμική αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 4%.

Το αφήγημα της κυβέρνησης έχει καταρρεύσει

Ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της σημερινής ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εκτίμησε ότι «το αφήγημα της κυβέρνησης που δήθεν μειώνει φόρους έχει καταρρεύσει. Κατάρρευσε γιατί εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες φορολογήθηκαν με τεκμαρτή φορολόγηση, γιατί αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελματιών κάθε χρόνο, και γιατί, όπως οι μελέτες συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων δείχνουν, από τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, όσα δίνει, τα πήρε πίσω αυτόν το χρόνο, περίπου 1,2 δισεκατομμύρια.

Λένε ότι μείωσαν φόρους. Μα, αν είχανε μειώσει φόρους, δεν θα έλεγαν ότι “τώρα ήρθε η ώρα να μειώσουμε φόρους”. Είναι μια κυβέρνηση που αυξάνει τους φόρους, αφαιμάζοντας τη μεσαία τάξη».

Η ΝΔ κυβερνά έξι χρόνια και έχουμε λιγότερες γεννήσεις από ποτέ

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο στεγαστικό και το δημογραφικό ζήτημα καταλογίζοντας στη Νέα Δημοκρατία ότι «κυβερνά έξι χρόνια και έχουμε τις λιγότερες γεννήσεις από ποτέ, ενώ δεν βρισκόμαστε σε κρίση. Είμαστε επτά χρόνια εκτός μνημονίου, τα έξι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και οι γεννήσεις καταρρέουν.

Στο στεγαστικό, ενώ δεν έχουμε κρίση, έχουν αυξηθεί επί Κυριάκου Μητσοτάκη 50% τα ενοίκια. Αυτή η κυβέρνηση θα λύσει το στεγαστικό και το δημογραφικό; Μα, αυτή η κυβέρνηση τα έχει εντείνει ως προβλήματα».

Ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε παράλληλα, μία σειρά δεσμεύσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη πριν την εκλογή της το 2019:

«Είχε πει θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου στα πρώτα δύο χρόνια. Έχουν περάσει επτά χρόνια και δεν έκανε τίποτα. Τον εφάρμοσε πιο πιστά από όλους.

Είχε πει θα δώσει αναδρομικά στους συνταξιούχους, αν το πουν τα δικαστήρια. Δεν εφάρμοσε δικαστικές αποφάσεις.

Είχε πει θα είναι μια φιλελεύθερη κυβέρνηση και ότι θα έχουμε ανεξαρτησία των θεσμών. Και πήγε να ελέγξει τα πάντα.

Είχε πει ότι θα καταφέρει να υπάρξει κοινωνική κινητικότητα -για κοινωνικό ανελκυστήρα μιλούσε ο κ. Μητσοτάκης- και φτάσαμε να ανεβαίνει αναιμικά το ΑΕΠ, να ανεβαίνει σημαντικά η κερδοφορία των μεγάλων ομίλων και να καταρρέει η αγοραστική δύναμη των πολιτών , με συνειδητές πολιτικές επιλογές.

Αναδείξαμε τα τεκμήρια μέσω της «Μαύρης Βίβλου»

Αυτά αναδείξαμε με τη “μαύρη βίβλο”, με στοιχεία και τεκμήρια. Δεν είναι παράδοξο ότι η κυβέρνηση δεν αντέκρουσε ένα νούμερο από όσα είπαμε; Το μόνο που του νοιάζει είναι να συγκρίνεται με την περίοδο των μνημονίων. Μα, αλίμονο αν πήχης για τη χώρα είναι η κατάσταση που υπήρχε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην οποία μας οδήγησε η ανερμάτιστη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας!».

Θετικό αίτημα αλλαγής μέσω του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι «το πάνδημο κοινωνικό αίτημα απαλλαγής από τη Νέα Δημοκρατία να γίνει θετικό αίτημα αλλαγής. Και αυτό το κάνουμε ήδη πράξη με τις θέσεις μας και θα το δείτε και στη ΔΕΘ.

Το θέμα δεν είναι να περιοριστούμε σε μια λογική παροχών εντός ενός εκλογικού κύκλου. Όπως λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρώτα αλλάζουμε, ανακαινίζουμε και μεταρρυθμίζουμε ριζικά το κράτος, γιατί χωρίς ισχυρό, αξιόπιστο κράτος με διαφάνεια, δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, αλλάζουμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο, με ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα και την αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών μονάδων , μία ευκαιρία που είχε η Νέα Δημοκρατία αλλά δεν έκανε πράξη.

Και πάνω σε αυτό, να χτίσουμε ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας. Με νέο ΕΚΑΣ, μείωση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων , κατάργηση προσωπικής διαφοράς, προστασία πρώτης κατοικίας, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στήριξη των μισθών, ρήξη με τα καρτέλ. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα ρήξεων και πολιτικών αλλαγών οικονομικής ανάταξης και κοινωνικής ανόρθωσης».

Πολλές θέσεις ΠΑΣΟΚ στην ομιλία Τσίπρα

Κληθείς να σχολιάσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε ότι « άκουσα στην ομιλία πολλές θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Διότι φράσεις όπως “Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης”, κριτική ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «ήταν μια χαμένη ευκαιρία», προτάσεις για δημιουργία « Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης”, “ σχέδιο ανάπτυξης Made in Greece” και έχουν ειπωθεί από το ΠΑΣΟΚ και από τον Νίκο Ανδρουλάκη».

Υπογράμμισε, δε, ότι «υπάρχει κόμμα το οποίο σήμερα έχει θέσεις και προτάσεις και είναι το ΠΑΣΟΚ εκείνο το οποίο κάνει πραγματική αντιπολίτευση» και καταλόγισε στη Νέα Δημοκρατία προσπάθεια εργαλειοποίησης ,εξηγώντας:

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τη δική της κατάρρευση και τον πανικό στον οποίο βρίσκεται. Προφανώς, επιδιώκει την τεχνητή πόλωση και τον διχασμό για να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους που την εγκαταλείπουν μαζικά και οριστικά.

Ο Πρωθυπουργός προφανώς, φοβάται τον κ. Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος για να βγει από τα σημερινά αδιέξοδα».