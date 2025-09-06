Μονή Σινά: Στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Ξεκινούν οι διαδικασίες διαδοχής του

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικής πτήσης, με την ενεργό συμμετοχή της Υφυπουργού Παιδείας κας Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου κ. Γιώργου Καλαντζή.
Στο πλαίσιο της αποστολής, διασφαλίστηκε και η ασφαλής επιστροφή εννέα μοναχών από την Ιερά Μονή Σινά, οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία να επαναπατριστούν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιερά Μονή Σινά συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της και παραμένει προσβάσιμη για τους προσκυνητές και τουρίστες.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δρομολογηθεί η διαδικασία διαδοχής του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, τον δρόμο για την οποία είχε ανοίξει ο ίδιος.