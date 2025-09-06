Ζελένσκι: Απορρίπτει την «πρόσκληση» Πούτιν στη Μόσχα καλώντας τον να επισκεφτεί το Κίεβο

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε εκ νέου την πρόταση για συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, προτείνοντας αντ' αυτού ο Ρώσος ηγέτης να επισκεφθεί την Ουκρανία.

«Μπορεί να έρθει στο Κίεβο», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο ABC News, γελώντας και κουνώντας το κεφάλι του όταν ρωτήθηκε για την πρόσκληση στη Μόσχα.

«Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου είναι υπό πυραύλους, υπό επίθεση, κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πάω στην πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη.»

Παρά την επανειλημμένη αποφυγή μιας δια ζώσης συνάντησης, ο Πούτιν δήλωσε στις 3 Σεπτεμβρίου ότι «ποτέ δεν απέκλεισε» άμεσες συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο, προσθέτοντας: «Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, ας έρθει στη Μόσχα.»

Μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών θα αποτελούσε κρίσιμο βήμα προς την κατεύθυνση διαπραγμάτευσης για τον τερματισμό του πολέμου πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, που διαρκεί πλέον τρία και μισό χρόνια.

Μετά από συνομιλίες με τον Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εργάζεται για να διευκολύνει μια πιθανή συνάντηση μεταξύ των Ρώσων και Ουκρανών ηγετών. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι έχει επιτευχθεί κάποια τέτοια συμφωνία.

Σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, μια διμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι «δεν είναι καθόλου έτοιμη», παρά τις δηλώσεις του Τραμπ. Μιλώντας σε αμερικανικά μέσα τον Αύγουστο, ο Λαβρόφ επανέλαβε ρωσικά προπαγανδιστικά αφηγήματα, υποστηρίζοντας ότι ο Ζελένσκι δεν είναι νόμιμος ηγέτης – μια δικαιολογία που χρησιμοποιεί συχνά το Κρεμλίνο για να αποφύγει τη συνάντηση.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι είναι πρόθυμος να συναντήσει τον Πούτιν σε ουδέτερο έδαφος, όπως κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα φέτος – πρόταση που απορρίφθηκε από τη Μόσχα.

Παρά τις διεθνείς προσπάθειες για τη διαπραγμάτευση τερματισμού του πολέμου, η Μόσχα αρνείται την κατάπαυση του πυρός και συνεχίζει να προωθεί μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, όπως την απαγόρευση ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και τον πλήρη έλεγχο της περιφέρειας του Ντονέτσκ, περιλαμβανομένων περιοχών που δεν ελέγχονται από ρωσικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων και συνεχίζει τις χερσαίες επιθετικές επιχειρήσεις στην ανατολική Ουκρανία.