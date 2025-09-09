AS Company: Πούλησε 9 ακίνητα στην Ελούντα Κρήτης έναντι €3 εκατ.

Η AS Company Α.Ε., στο πλαίσιο της έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από 23.5.2025 ανακοίνωσής της, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου υπογράφηκε μεταξύ αυτής και της εταιρείας «ELOUNDA GREEN PROPERTIES Μον. Α.Ε.» η οριστική σύμβαση πώλησης εννέα (9) ακινήτων, που βρίσκονται στη θέση «Πεζούλους» Ελούντας, Αγ. Νικολάου Κρήτης.

Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) €, εκ των οποίων το 1/3 έχει ήδη καταβληθεί.

Κατά τους όρους της σύμβασης, το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να καταβληθεί εντός του έτους 2025, με την απόδοση της επένδυσης για την Εταιρία να διαμορφώνεται στο 40%.