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Υπ. Εργασίας: Αύξηση στις αποδοχές εργαζομένων από υπερωρίες και στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές
Πολιτική
10:37 - 10 Σεπ 2025

Υπ. Εργασίας: Αύξηση στις αποδοχές εργαζομένων από υπερωρίες και στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική αύξηση καταγράφεται, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, στις αποδοχές των εργαζομένων από υπερωρίες, υπερεργασία, νυκτερινά και αργίες μετά την εφαρμογή του μέτρου, σύμφωνα με το οποίο o υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται επί του ωρομισθίου που αντιστοιχεί στην οκτάωρη εργασία, χωρίς δηλαδή την προσαύξηση που αντιστοιχεί σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις χρόνου απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τετράμηνο εφαρμογής, οι αποδοχές από υπερωρίες και υπερεργασία αυξήθηκαν κατά 48% και τα έσοδα από εισφορές υπερωριών και υπερεργασίας αυξήθηκαν κατά 34% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2024. Για το ίδιο διάστημα, οι αποδοχές από νυκτερινά και αργίες αυξήθηκαν κατά 31% και αντίστοιχα έσοδα από εισφορές παρουσιάζονται αυξημένα κατά 43%.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Η προσπάθειά μας να μειώνουμε διαρκώς το μη μισθολογικό́ κόστος, είναι διαρκής και συστηματική́. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου που αφορά στην κατάργηση των προσαυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών σε υπερεργασία, υπερωρίες, αργίες και νυχτερινά επιβεβαιώνεται από την ίδια την αγορά εργασίας. Τα θετικά στοιχεία του πρώτου τετραμήνου αποτελούν την καλύτερη απόδειξη ότι η ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους με έξυπνο τρόπο επιστρέφει πολλαπλάσια οφέλη σε εργαζόμενους, επιχειρήσεις και ασφαλιστικά ταμεία. Και εν τέλει ωφελεί σημαντικά το σύνολο της αγοράς εργασίας».

Παράλληλα, τον Μάιο του 2025 οι αποδοχές που αντιστοιχούν σε υπερωρίες και υπερεργασία είναι αυξημένες κατά 55% σε σχέση με τον Μάιο του 2024 και τα έσοδα ασφαλιστικών εισφορών από υπερωρίες/υπερεργασία αυξήθηκαν κατά 38% σε σχέση με τον Μάιο του 2024. Επιπλέον, τον Μάιο του 2025 οι αποδοχές που αντιστοιχούν σε νυκτερινά και αργίες είναι αυξημένες κατά 32% σε σχέση με το Μάιο του 2024 και τα έσοδα ασφαλιστικών εισφορών από νυκτερινά και αργίες αυξήθηκαν κατά περίπου 55% σε σχέση με τον Μάιο του 2024.

Ταυτόχρονα, τον Ιούνιο του 2025 οι αποδοχές που αντιστοιχούν σε υπερωρίες και υπερεργασία είναι αυξημένες κατά 54% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024, και τα έσοδα ασφαλιστικών εισφορών από υπερωρίες/υπερεργασία αυξήθηκαν κατά 39% σε σχέση με το Ιούνιο του 2024. Επίσης, τον Ιούνιο του 2025 οι αποδοχές που αντιστοιχούν σε νυκτερινά και αργίες είναι αυξημένες κατά 31% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024 και τα έσοδα ασφαλιστικών εισφορών από νυκτερινά και αργίες αυξήθηκαν κατά περίπου 56% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024.

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν, για μία ακόμη φορά, την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2025, ημερομηνία που τέθηκε σε εφαρμογή το μέτρο, τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων από υπερωρία, υπερεργασία, νυχτερινά και αργίες ανερχόντουσαν μόλις στο 1,5% του συνόλου των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να αμείβονται για τον πρόσθετο χρόνο εργασίας τους με τις προσαυξήσεις που ίσχυαν και προηγουμένως (20% για την υπερεργασία, 25% για τα νυχτερινά, 40% για την υπερωρία και 75% για τις αργίες).

Η συγκεκριμένη ρύθμιση υπερψηφίστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο κατόπιν εισήγησης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου 2025. Υπενθυμίζεται ότι την τελευταία εξαετία η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε οριζόντια μείωση του μη μισθολογικού κόστους, κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, από τις μεγαλύτερες που έχει επιτύχει ποτέ κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνέβαλε στη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας.

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