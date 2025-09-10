Τι αποκάλυψε το «βιβλίο γενεθλίων» του Έπσταϊν - Το σκίτσο που «καίει» τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά ότι το σκίτσο που έχει την υπογραφή του στο βιβλίο γενεθλίων του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν είναι δικό του.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής έδωσε στη δημοσιότητα το τρίτομο, δερματόδετο βιβλίο, εκατοντάδων σελίδων, οργανωμένο σε ενότητες όπως «φίλοι», «φιλενάδες» και «επιχειρήσεις». Τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν περιλαμβάνουν ένα σκίτσο με το περίγραμμα γυναικείου σώματος και ένα υπαινικτικό σημείωμα που φέρεται να έχει υπογράψει «ο Ντόναλντ». Ο Τραμπ και ο Έπσταϊν ήταν φίλοι εκείνη την εποχή. Το σημείωμα αναφέρει: «Είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό». Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν αρνηθεί ότι ο Τραμπ σχεδίασε το σκίτσο ή υπέγραψε το σημείωμα.

Καθώς το Κογκρέσο λαμβάνει χιλιάδες έγγραφα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την περιουσία του Έπσταϊν, το βιβλίο προσφέρει μια από τις πιο καθαρές εικόνες για το ποιοι πλούσιοι και διάσημοι άνδρες συναναστρέφονταν μαζί του. Είναι επίσης γεμάτο με σεξουαλικά προκλητική γλώσσα και εικόνες, κάποιες από τις οποίες απεικονίζουν νεαρά κορίτσια, ενώ άλλες παραπέμπουν σε βία.

Η τότε σύντροφος του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ —η οποία εκτίει ποινή 20 ετών φυλάκισης σε σχέση με την κακοποίηση κοριτσιών— υπέγραψε την εισαγωγή του βιβλίου, λέγοντας: «Η ιδέα πίσω από το βιβλίο ήταν απλά να συγκεντρωθούν ιστορίες και παλιές φωτογραφίες ώστε να ξυπνήσουν οι μνήμες σας για μέρη, ανθρώπους και διάφορα γεγονότα».

Το βιβλίο περιλαμβάνει αφιερώσεις από δισεκατομμυριούχους της Wall Street, έναν πρώην πρόεδρο, γυναίκες που συναναστρεφόταν ο Έπσταϊν, αλλά και άτομα που υπέγραψαν μόνο με το μικρό τους όνομα —όλοι περιγράφοντας διαφορετικές πτυχές της ζωής του. Ο τόνος είναι άλλοτε ανάλαφρος και νοσταλγικός, άλλοτε όμως επιθετικός και σκοτεινός.

Ο Τραμπ λέει πως η εικόνα που του αποδίδεται είναι ψεύτικη

Όταν η Wall Street Journal αποκάλυψε για πρώτη φορά το καλοκαίρι ότι υπήρχε ένα τέτοιο βιβλίο, το οποίο περιλάμβανε ένα σκίτσο του Τραμπ και ένα σημείωμα, ο ίδιος το αρνήθηκε κατηγορηματικά: «Αυτό δεν είμαι εγώ. Είναι ψεύτικο. Είναι μια ψεύτικη ιστορία της Wall Street Journal». Μάλιστα, μήνυσε την Dow Jones, τη News Corp, τον Ρούπερτ Μέρντοχ και τους δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι έχει κάνει ποτέ στη ζωή του κάποιο σκίτσο: «Δεν έχω ζωγραφίσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ζωγραφίζω γυναίκες», είπε. «Δεν είναι η γλώσσα μου. Δεν είναι τα λόγια μου». Εκπρόσωπός του είχε δηλώσει νωρίτερα: «Δεν κάνει τέτοια σχέδια όπως αυτά που περιέγραψε το μέσο».

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει τακτικά φτιάξει σκίτσα τα οποία δημοπρατούσε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και, όπως έχουν δείξει η Journal και άλλες πηγές, η υπογραφή του στην εικόνα μοιάζει πάρα πολύ με άλλες δικές του από την ίδια περίοδο. Ο Τραμπ και ο Έπσταϊν ήταν φίλοι όταν συγκεντρωνόταν το υλικό του βιβλίου, προτού απομακρυνθούν στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Το βιβλίο είναι σεξουαλικά υπαινικτικό — και ακόμη και σκοτεινό

Σύμφωνα με τη Washington Post οι αφιερώσεις στο βιβλίο περιέχουν σχόλια που υπονοούν τις σεξουαλικές σχέσεις του Έπσταϊν με νεαρά κορίτσια. Κάποια έχουν βίαιο χαρακτήρα.

«Μαζεύαμε κορίτσια από την παραλία», γράφει μια καταχώριση. «Τις απειλούσα με μαχαίρι να βγάλουν τα μαγιό».

«Άρχισες να καταλαβαίνεις ότι μπορούσες να τη γλιτώσεις με τις μ…κίες!» λέει άλλη, «ότι τα κορίτσια και οι άνθρωποι γενικά ήταν κορόιδα!»

«Για κάποιους μπορεί να φαινόταν σχέδιο για να βγάλεις λεφτά, για μένα όμως ήταν καθαρή ιδιοφυΐα», αναφέρει μια άλλη, συνοδευόμενη από φωτογραφία του Έπσταϊν και ενός ακόμη άνδρα με μαύρες μάσκες. «Ληστεία και Δολοφονία ήταν το όνομα του σχεδίου. Το πρώτο θύμα, [λογοκριμένο] να δεχτεί επίθεση και βάναυση λεηλασία… Οι ληστές δεν πιάστηκαν ποτέ».

Ένα ποίημα γράφει: «Ξανθιά, Καστανή ή Κοκκινομάλλα, απλωμένες γεωγραφικά/ με αυτό το δίχτυ από ψάρια, ο Τζεφ είναι πια ‘Ο Γέρος και η Θάλασσα’.»

Υπάρχει επίσης ένα σκίτσο με τίτλο «1983» που δείχνει έναν άντρα να δίνει μπαλόνια σε τρία κορίτσια με φούστες και κοτσιδάκια, και το επόμενο, με τίτλο «2003», δείχνει τον ίδιο άντρα να δέχεται μασάζ από ξανθές γυμνόστηθες γυναίκες.

Δεν υπάρχει κάτι στο βιβλίο που να συνδέει τον Τραμπ με αυτές τις υπόλοιπες καταχωρίσεις.

Ο Τραμπ αναφέρεται αρκετές φορές

Ωστόσο, υπάρχει μία μερικώς λογοκριμένη καταχώριση, η οποία περιλαμβάνει φωτογραφία του Έπσταϊν να κρατάει μια υπερμεγέθη επιταγή που φέρεται να έχει υπογράψει ο «DJTRUMP». Ένα χειρόγραφο σχόλιο κάτω από την εικόνα γράφει: «Ο Τζέφρι δείχνει νωρίς τα ταλέντα του με τα λεφτά + τις γυναίκες! Πουλάει ‘πλήρως αποσβεσμένο’ [λογοκριμένο] στον Ντόναλντ Τραμπ για 22.500 δολάρια». Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι η υπογραφή «σίγουρα δεν είναι» του Τραμπ.

Σε άλλη καταχώριση, βοηθός του Έπσταϊν τον ευχαριστεί για την ευκαιρία να ταξιδέψει στον κόσμο και να γνωρίσει ισχυρούς ανθρώπους, μεταξύ αυτών και τον Τραμπ.

Τι άλλο μπορεί να αποκαλυφθεί;

Οι ποινικές έρευνες για τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ έχουν λήξει, αλλά υπάρχει έντονη πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση Τραμπ να μοιραστεί τις πληροφορίες που διαθέτει. Από τον θάνατο του Έπσταϊν το 2019 στη φυλακή, κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτες θεωρίες συνωμοσίας για το πώς πέθανε και ποιοι συνδέονταν μαζί του, ενταγμένες σε μια ευρύτερη αφήγηση ότι η χώρα κυβερνάται από μια σκοτεινή ελίτ που κακοποιεί παιδιά.

«Υπάρχει η αίσθηση ότι ο Έπσταϊν είχε τεράστια επιρροή πάνω σε αυτές τις ελίτ», είπε η Σίνθια Γουάνγκ, ερευνήτρια θεωριών συνωμοσίας και επικεφαλής κέντρου διαχείρισης συγκρούσεων στο Πανεπιστήμιο Northwestern.

Ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του ανέβηκαν στην εξουσία υποσχόμενοι ότι θα δημοσιοποιήσουν τα αρχεία, μόνο για να ανακοινώσει ξαφνικά το καλοκαίρι ο υπουργός Δικαιοσύνης ότι δεν θα το κάνουν. Η γενική εισαγγελέας Πάμ Μπόντι εξέδωσε σημείωμα τον Ιούλιο επιβεβαιώνοντας ότι ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε και ότι δεν υπάρχει «λίστα πελατών» με ισχυρούς άνδρες που να κακοποίησαν ανήλικες, παρά τα όσα είχε δηλώσει προηγουμένως.

Έκτοτε, η υπόθεση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο του Τραμπ.

Την περασμένη εβδομάδα, έξω από το Καπιτώλιο, έγινε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις θυμάτων του Έπσταϊν από τον θάνατό του το 2019. Μία καταγγέλλουσα είπε πως εκείνη και άλλες γυναίκες θα φτιάξουν τη δική τους λίστα κακοποιών: «Ξέρουμε τα ονόματα», είπε η Λίζα Φίλιπς. «Πολλές από εμάς κακοποιηθήκαμε από αυτούς».

Μια διακομματική ομάδα βουλευτών ενδέχεται σύντομα να αναγκάσει σε ψηφοφορία για τη δημοσιοποίηση των αρχείων, κάτι που θα ήταν έντονο πλήγμα για τον Τραμπ, ο οποίος έχει καλέσει το Κογκρέσο να αφήσει την υπόθεση. Μια επιτροπή της Βουλής με πλειοψηφία Ρεπουμπλικανών έχει ήδη εκδώσει κλήτευση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να παραδώσει τα αρχεία Έπσταϊν. Έχει επίσης κλητεύσει και την περιουσία του Έπσταϊν, απ’ όπου προέρχεται το βιβλίο γενεθλίων.

Οι βουλευτές προσπαθούν επίσης να εντοπίσουν τα οικονομικά του Έπσταϊν. Ο γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν (Δημοκρατικός, Όρεγκον) επιδιώκει να λάβει ομοσπονδιακά αρχεία για την παρακολούθηση μεγάλων, ενδεχομένως ύποπτων συναλλαγών μεταξύ του Έπσταϊν και των συνεργατών του, οι οποίες, όπως λέει, ανέρχονται σε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια.