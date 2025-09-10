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Τα χρηματιστήρια Ασίας - Ειρηνικού σε ανοδική τροχιά: Ο Kospi σκαρφάλωσε σε ιστορικά υψηλά
Χρηματιστήρια
09:40 - 10 Σεπ 2025

Τα χρηματιστήρια Ασίας - Ειρηνικού σε ανοδική τροχιά: Ο Kospi σκαρφάλωσε σε ιστορικά υψηλά

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη 10/9, ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Κίνας τον Αύγουστο.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε κατά 0,46%. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε άνοδο 1,35%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2021, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Hang Seng Tech ενισχύθηκε κατά 1,82%.

Οι καταναλωτικές τιμές στην Κίνα υποχώρησαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, έναντι εκτιμήσεων για πτώση 0,2% που είχαν δώσει οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού υποχώρησε κατά 2,9% σε ετήσια βάση, όπως αναμενόταν, βελτιωμένος ωστόσο σε σχέση με την πτώση 3,6% του Ιουλίου.

Οι μετοχές της Alibaba Group στο Χονγκ Κονγκ σημείωσαν άνοδο 2,1%, αφού είχαν προηγουμένως αγγίξει υψηλό σχεδόν τεσσάρων ετών. Αυτό συνέβη μετά την ανακοίνωση της κινεζικής startup ανθρωποειδών ρομπότ X Square Robot ότι εξασφάλισε περίπου 100 εκατ. δολάρια σε χρηματοδότηση με επικεφαλής την Alibaba Cloud.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,75% σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό στις 3.317,77 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη χώρα αυξήθηκε ελαφρώς στο 2,6% τον Αύγουστο, έναντι 2,5% τον Ιούλιο, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ανέβηκε 0,53%.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,72%, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 0,53%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κατέγραψε άνοδο 0,35%.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 ανέβηκε 0,56%, ενώ ο Sensex κέρδισε 0,54%.

Οι μετοχές ασιατικών τεχνολογικών εταιρειών που αποτελούν μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας της Apple κινήθηκαν ανοδικά, μετά την παρουσίαση νέων iPhone, ρολογιών και AirPods την Τρίτη. Η Foxconn της Ταϊβάν σημείωσε άνοδο 1,2% και η Samsung Electronics 1,4%. Ωστόσο, οι επενδυτές δεν έδειξαν ενθουσιασμένοι από τη νέα σειρά προϊόντων της Apple, με τη μετοχή της να κλείνει με πτώση 1,48%.

Ο δείκτης Jakarta Composite της Ινδονησίας ενισχύθηκε κατά 1,06%, ανακάμπτοντας από τριήμερη πτωτική πορεία. Στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε κλείσει με πτώση 1,78%, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο να αποπέμψει τη υπουργό Οικονομικών Σρι Μουλιανί Ιντραουάτι το βράδυ της Δευτέρας.

Η ινδονησιακή ρουπία ενισχύθηκε κατά 0,15% στις 16.446, μετά από πτώση άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Στη Σιγκαπούρη, ο δείκτης Straits Times εκτινάχθηκε πάνω από 1% σε νέο ιστορικό υψηλό στις 4.341,32 μονάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών σημείωσαν μικρή άνοδο κατά τις ασιατικές ώρες, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού την Τετάρτη στις ΗΠΑ και των στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή την Πέμπτη.

Στη χθεσινή συνεδρίαση, και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές άφησαν πίσω τους τις ανησυχίες για τα απογοητευτικά στοιχεία απασχόλησης και πόνταραν σε μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,27% κλείνοντας στις 6.512,61 μονάδες, ο Nasdaq Composite κέρδισε 0,37% στις 21.879,49 μονάδες, σημειώνοντας νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό, ενώ ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε με άνοδο 196,39 μονάδων ή 0,43% στις 45.711,34 μονάδες, χάρη κυρίως στην ισχυρή άνοδο της μετοχής της UnitedHealth.

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